ATP Finals 2024, Preisgeld Tennis Weltmeisterschaft: Wie viel Geld bekommen die Spieler und der Sieger?

Vom 10.-17. November geht es in Turin bei den ATP Finals zur Sache. Acht Spieler und acht Doppelteams wollen den prestigeträchtigen Titel einheimsen, Titelverteidiger Novak Djokovic muss aufgrund einer Verletzung passen.

Mit am Start ist dafür Alexander Zverev. Der DTB-Athlet hat den Pokal bereits in den Jahren 2018 und 2021 in die Höhe recken können und rechnet sich als aktuelle Nummer zwei der Welt auch diesmal wieder gute Chancen aus.

Aber was winkt ihm abgesehen von der Trophäe? SPOX wirft einen Blick auf die Preisgelder.