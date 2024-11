Alexander Zverev vs. Andrey Rublev, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ATP Finals im TV und Livestream?

Der zweifache ATP-Finals-Gewinner Alexander will auch in diesem Jahr wieder angreifen. Am heutigen Montag, dem 11. November, bestreitet er sein erstes Turniermatch gegen Andrey Rublev. Gegen 20.30 Uhr soll es losgehen.

Wer das Duell im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.