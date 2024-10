Tennis: Rafael Nadal verpasst Überraschung bei "Six Kings Slam" - Carlos Alcaraz gegen Yannik Sinner im Finale

Der 38-Jährige unterlag beim umstrittenen "Six Kings Slam" in Saudi-Arabien im Halbfinale mit 3:6, 3:6. Nadal spielt damit am Samstag im Spiel um Platz drei gegen den Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic, Alcaraz bekommt es im Finale mit dem Tennis-Weltranglistenersten Jannik Sinner zu tun.

"Es war mir ein Vergnügen. Carlos war zu gut", sagte Nadal: "Es war ein positives Match für mich. Ich bin glücklich." Vor rund einer Woche hatte der Spanier in einem bewegenden Video angekündigt, dass er seine Karriere im November beenden will. Die Davis-Cup-Finalrunde in Malaga wird das letzte Turnier des 22-maligen Grand-Slam-Siegers sein. Zuletzt hatte Nadal immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen gehabt.