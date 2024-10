"Nach den größten Erfolgen meiner Karriere": Iga Swiatek trennt sich überraschend von ihrem Trainer

Die Tennis-Weltranglistenerste Iga Swiatek hat sich überraschend von ihrem Trainer getrennt. Das gab die 23 Jahre alte Polin am Freitag bei Instagram bekannt. "Nach drei Jahren mit den größten Erfolgen in meiner Karriere haben Trainer Tomasz Wiktorowski und ich beschlossen, unsere Zusammenarbeit zu beenden", hieß es in dem Post.

Swiatek, die in den kommenden Wochen einen neuen Coach präsentieren möchte, dankte Wiktorowski für die Zusammenarbeit, der in einer Zeit zu ihrem Team stieß, "als ich Veränderung brauchte und eine neue Herangehensweise an mein Spiel", schrieb Swiatek weiter.

Die Sandplatz-Spezialistin triumphierte seit 2020 viermal bei den French Open, außerdem gewann sie 2022 die US Open. Swiatek: "Unser Hauptziel war, die Nummer eins der Welt zu werden und Coach Wiktorowski hat es als Erster gesagt."