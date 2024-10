Emotionale Worte: Rafael Nadal verliert wohl sein letztes Duell mit Novak Djokovic

Im Spiel um Platz drei bei dem "Six Kings Slam" in Saudi-Arabien unterlag der Spanier 2:6, 6:7 (5:7). Das Duell der beiden Altstars bei dem Showevent in der Wüste hatte Nadal zuvor als "nostalgische Angelegenheit" bezeichnet.

"Danke für alle Momente, die wir auf dem Platz geteilt haben, es war eine tolle Rivalität", sagte Nadal Richtung Djokovic: "Du hast mich über meine Grenzen hinaus getrieben. Ohne dich wäre ich nicht der Spieler geworden, der ich bin."