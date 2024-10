Tennis: "Es ist unglaublich!" 17-jähriger Deutscher siegt bei ATP-Debüt

Justin Engel: "Ich bewundere Rafael Nadal"

Engel will es weit bringen und nimmt sich die ganz großen Stars zum Vorbild. "Ich bewundere Rafael Nadal, so wie er sich auf dem Platz präsentiert, wie er sich pusht, wie er kämpft", sagte der Rechtshänder zuletzt in einem DTB-Interview: "Damit kann ich mich identifizieren. Ich bin auch so ein Kämpfertyp auf dem Platz und tue alles dafür, um zu gewinnen."

Bei Novak Djokovic, dem Grand-Slam-Rekordsieger, könne er sich dagegen in Sachen Ernährung etwas abschauen. Und: "Mit Djokovic würde ich gerne mal trainieren, um zu schauen, wie das Tempo ist und wie es ist, gegen ihn Punkte zu spielen."