ATP Finals 2024, Teilnehmer und Spieler: Ist Alexander Zverev bei der Tennis Weltmeisterschaft dabei?

Drei Spieler sind Stand jetzt für die ATP Finals 2024 qualifiziert. Alexander Zverev ist als Dritter der Setzliste einer davon, die anderen zwei heißen Jannik Sinner (Nummer eins der Setzliste) und Carlos Alcaraz (Nummer zwei der Setzliste).

Acht Spieler nehmen am Turnier teil, zwei weitere sind als potenzieller Ersatz mit dabei. Bei den acht Spielern handelt es sich um die acht Spieler, die bis zum Stichtag am 9. November im "ATP Race for Turin" die meisten Punkte sammeln konnten. Sollte es ein Grand-Slam-Gewinner in diesem Jahr am Ende nicht in unter die besten Acht schaffen und in den Top 20 sein, bekommt er den Vorzug gegenüber dem Achten der Rangliste.

Stehen die Teilnehmer fest, werden sie auf zwei Vierer-Gruppen aufgeteilt. In den Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden, die besten zwei Spieler beider Gruppen ziehen ins Halbfinale. Das Finale steigt am 17. November.