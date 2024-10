"20 oder 30 Drinks" vor Match gegen Rafael Nadal und kuriose Verschwörungstheorie über Pyramiden: Tennis-Star Nick Kyrgios sorgt bei Podcast-Auftritt für Aufsehen

Nick Kyrgios: Verschwörungstheorie über Pyramiden

Als das Thema der drei Pyramiden von Gizeh in Ägypten aufkam, offenbarte Kyrgios Zweifel an der Entstehung der gigantischen Bauwerke. Laut ihm können diese unmöglich von Menschen erbaut worden sein.

"Das ist Wahnsinn", sagte Kyrgios: "Wie ist es möglich, dass sie alle Maße richtig haben und dass sie alle korrekt ausgerichtet sind, und dass sie das mit dem Rollen großer Steine auf Baumstämmen gemacht haben?" Auch die Größe der Türen der 4500 Jahre alten Bauwerke ergibt für ihn keinen Sinn: "Wer muss denn durch die Türen gehen, wenn sie so groß sind?"

Kyrgios weiter: "Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube einfach nicht, dass wir dazu in der Lage waren. Wir schreiben das Jahr 2024 und wir können uns nicht einmal vertragen und du glaubst, wir hätten die Pyramiden gebaut? Du bist wahnsinnig. Das ist Wahnsinn!"

Im Zuge dessen bezweifelte Kyrgios auch die Mondlandung und dass die Erde eine Kugel ist. Theorien, die er bereits in anderen Gesprächen preisgab und in gewisser Hinsicht auch zu seinem generellen Auftreten in der Öffentlichkeit passen. Auf dem Platz ein Querulant, der jeden Moment für eine Diskussion mit dem Schiedsrichter nutzt und gerne seine Gegner mit provokanten Aktionen zur Weißglut bringt. Abseits des Courts, beispielsweise in Pressekonferenzen, lebt er häufig ebenfalls Ignoranz und Arroganz vor.

Gleichzeitig ist Kyrgios auch stets für ein kleines Späßchen zu haben. Inwieweit er wirklich hinter seinen Aussagen steht, ist deshalb unklar. Seine öffentliche Wahrnehmung ist ihm aber ohnehin egal.

Damit das von vielen Lachern geprägte Gespräch nicht weiter ausufert, beendete Kyrgios das Thema letztlich selbst. "Vielleicht sollten wir mal ein Bier trinken und das inoffiziell besprechen."