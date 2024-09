Zweiter Grand Slam vor Augen: Jannik Sinner im US-Open-Finale gegen Zverev-Bezwinger Taylor Fritz

Tennisstar Jannik Sinner steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Finale der US Open. Der Weltranglistenerste aus Italien besiegte in der Vorschlussrunde in New York den Briten Jack Draper glatt in drei Sätzen. Nach 3:05 Stunden stand ein 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 für den Favoriten zu Buche. Sinner ist nur noch einen Sieg von seinem zweiten Grand-Slam-Titel entfernt.

