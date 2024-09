Nächste Niederlage gegen Taylor Fritz: Alexander Zverev misslingt Revanche im Laver Cup

Mit dem 4:6, 5:7 im zweiten Aufeinandertreffen binnen weniger Stunden versäumte es der Hamburger, sein Team Europe mit 6:4 in Führung zu bringen. Zverev hatte erst vor gut zwei Wochen im Viertelfinale der US Open eine schmerzhafte Niederlage gegen Lokalmatador Fritz kassiert, der sich allmählich zu einer Art Angstgegner entwickelt.

Beim Show-Turnier in der Arena am Ostbahnhof war es für den Deutschen nun das erste Spiel in der Einzelkonkurrenz. Am Freitag hatte der Weltranglistenzweite bereits im Doppel mit der Nummer drei Carlos Alcaraz (Spanien) gegen Fritz und Ben Shelton verloren.

Insgesamt war es schon das vierte Einzel-Aufeinandertreffen im Kalenderjahr zwischen dem Hamburger und Fritz, auch in Wimbledon war er am Amerikaner gescheitert. Nur bei seinem Turnier-Sieg in Rom hatte Zverev einen Erfolg eingefahren. "Er ist seit einer ganzen Weile oben dabei, für mich ist das alles etwas neuer", sagte Fritz am Abend in Berlin: "Ich hatte das Glück, in den vergangenen Spielen ein paar wirklich gute Leistungen gegen ihn gezeigt zu haben."