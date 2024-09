Dicke Überraschung: Iga Swiatek scheitert bei den US Open im Viertelfinale an Jessica Pegula, Jannik Sinner besiegt Daniil Medwedew

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek hat das Halbfinale bei den US Open überraschend verpasst. Die 23 Jahre alte Polin verlor ihr Viertelfinale gegen Lokalmatadorin Jessica Pegula deutlich mit 2:6, 4:6, die Hoffnungen auf den zweiten Titel in New York nach 2022 und ihren sechsten Grand-Slam-Titel platzten.

