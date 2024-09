"Bin sehr enttäuscht": Rafael Nadal sagt Teilnahme am Laver Cup in Berlin ab

Nadal hatte zuletzt bei Olympia in Paris gespielt, dort war er in der zweiten Runde des Einzelwettbewerbs am späteren Olympiasieger Novak Djokovic gescheitert. Im Doppel schied er mit Alcaraz im Viertelfinale aus. Danach hatte er seinen Start bei den US Open abgesagt.

Für sein wohl baldiges Karriereende hat Nadal noch keinen genauen Zeitpunkt mitgeteilt. Für Oktober plant er die Teilnahme am "Six Kings Slam", einem Show-Turnier in Saudi-Arabien.