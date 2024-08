US Open, Tag 1: Sieg gegen Australian-Open-Halbfinalistin! Jule Niemeier überzeugt zum Auftakt

US Open, Tag 1: Dominic Thiem gegen Ben Shelton chancenlos

Dominic Thiem bekam eine Foto-Collage überreicht und verschwand dann traurig, aber stolz in den Katakomben der größten Tennisarena der Welt: Der frühere US-Open-Sieger hat sich chancenlos von der Grand-Slam-Bühne verabschiedet. Der 30 Jahre alte Österreicher, der nach der Saison seine Karriere beendet, unterlag dem Lokalmatadoren und Vorjahres-Halbfinalisten Ben Shelton am Montag in seiner Erstrundenpartie deutlich mit 4:6, 2:6, 2:6.

"Ich möchte mich einfach für die ganze Unterstützung bedanken. Es ist zehn Jahre her, dass ich hier zum ersten Mal gespielt habe, und ich hatte meinen größten Erfolg auf diesem Platz", sagte Thiem, dessen Triumph 2020 aufgrund der Corona-Restriktionen nur von wenigen Menschen vor Ort verfolgt werden konnte.

Dabei bekam Thiem nochmal die große Bühne: Im Arthur Ashe Stadium, wo er vor vier Jahren mit dem Fünfsatz-Sieg im Finale gegen Alexander Zverev den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert hatte, durfte er das erste Spiel der diesjährigen US Open in der mehr als 23.000 Zuschauer fassenden Arena bestreiten. Wie in der vergangenen Jahren erreichte Thiem aber auch am Montag nicht mehr sein früheres Weltklasseniveau.

Nach einer schweren Handgelenksverletzung 2021 hatte Thiem lange pausieren müssen, den Anschluss an die Spitze schaffte er nicht mehr. In New York war der zweimalige French-Open-Finalist dank einer Wildcard dabei.