"Ein harter Kampf": Novak Djokovic bei den US Open in Runde drei - Tatjana Maria chancenlos

© getty

US Open: Tatjana Maria chancenlos

Tatjana Maria ist trotz eines couragierten Auftritts auf der größten Tennis-Bühne in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 37-Jährige aus Bad Saulgau bot der Titelverteidigerin Coco Gauff (20) im Arthur Ashe Stadium im ersten Satz die Stirn, unterlag am Ende aber deutlich mit 4:6, 0:6 und muss weiter auf ihren ersten Drittrundeneinzug in New York warten.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich die Chance bekommen habe, auf diesem Court zu spielen", sagte Maria, die noch keine Gedanken an ein Karriereende verschwendet: "Ich habe das Gefühl, ich habe noch viel in mir. Es geht nicht ums Alter, sondern darum, wie der Körper sich fühlt und ob man liebt, was man tut. Und ich liebe Tennis und mit meiner Familie zu reisen."

Nach einem souveränen Zweitsatz-Erfolg zum Auftakt durfte sich Maria am Mittwochabend (Ortszeit) vor rund 23.000 Zuschauern in der größten Tennisarena der Welt beweisen, mit ihren Slice-Schlägen brachte sie die Weltranglistendritte aus den USA zu Spielbeginn immer wieder aus dem Konzept. Im zweiten Satz drehte Gauff aber auf und nutzte nach 80 Minuten Spielzeit ihren zweiten Matchball zum Sieg.

Damit steht Jule Niemeier (Dortmund) als einzige deutsche Frau in der dritten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Die 25-Jährige hatte am Mittag die Japanerin Moyuka Uchijima überzeugend mit 6:4, 6:0 besiegt.