"Es herrschte eine große Anspannung": Jannik Sinner krönt sich zum König von Cincinnati

Tennisstar Jannik Sinner hat seinen beeindruckenden Lauf in diesem Jahr fortgesetzt und das ATP-Masters in Cincinnati gewonnen. Der Weltranglistenerste aus Italien sicherte sich durch ein 7:6 (7:4), 6:2 gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe den 15. ATP-Titel seiner Karriere, bereits seinen fünften in diesem Jahr. Zuvor hatte er in Halle, Miami, Rotterdam und bei den Australian Open gewonnen.

