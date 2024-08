© getty

Janik Sinner im März zweimal positiv getestet - und freigesprochen

Eine "unwissentliche transdermale Kontamination" soll Ursache für die positiven Proben sein, die beim Masters in Indian Wells (10. März) und acht Tage später in einer Trainingsphase genommen wurden. Sinner hat laut ITIA erklärt, die Substanz könne während Behandlungen in seinen Körper gelangt sein. Ein Mitglied seines Betreuerteams habe ein in Italien rezeptfrei erhältliches Spray mit Clostebol zur Wundbehandlung auf seine eigene Haut aufgetragen. Da diese Person ihn vom 5. bis 13. März täglich massiert und sporttherapeutisch behandelt habe, könne es zu einer Übertragung gekommen sein.

Für die ATP ist der Prozess zufriedenstellend verlaufen. "Es ist ermutigend für uns, dass Jannik Sinner kein Verschulden oder Fahrlässigkeit vorgeworfen werden konnte", teilte die Spielervereinigung in einer Reaktion mit. Man würdige die "unabhängige Bewertung der Fakten im Rahmen des Tennis-Anti-Doping-Programms (TADP)", die es dem 23-Jährigen ermöglicht hätte, "weiterhin an Wettkämpfen teilzunehmen".

Bei Sinner, der in der Nacht zum Dienstag beim Masters in Cincinnati seinen fünften Titel in diesem Jahr gewonnen hatte, wurden laut ITIA zweimal geringe Mengen Clostebol festgestellt. Gegen den Australian-Open-Champion sei jeweils eine vorläufige Sperre verhängt worden. In beiden Fällen habe Sinner erfolgreich Berufung eingelegt.