"Für Frankreich spielen": Deutschland verliert "sein größtes Tennis-Talent"

"Sie wird für Frankreich spielen", gab Tatjana Maria am Mittwochabend (Ortszeit) nach ihrem Zweitrundenaus bei den US Open in New York bekannt.

Die Nation konnte sich Charlotte, die regelmäßig mit ihrer Mutter trainiert und von der Bild als Deutschlands "größtes Tennis-Talent" bezeichnet wird, quasi aussuchen. Tatjana Maria ist Deutsche, ihr Mann Charles Edouard Maria Franzose, geboren ist Charlotte in den USA. Die Familie hat ihren Hauptwohnsitz in Florida.