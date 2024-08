Wieder aus im Viertelfinale: Zverev scheitert in Montreal

In der Vorbereitung auf die US Open in drei Wochen ist die Niederlage ein Dämpfer. In New York peilt er seinen ersten Grand-Slam-Titel an. In Flushing Meadows war Zverev 2020 nur zwei Punkte vom Titel entfernt gewesen, ehe er in fünf Sätzen gegen Dominic Thiem aus Österreich verlor.