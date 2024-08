US Open 2024, Preisgeld Tennis: Wie viel Geld bekommt der Sieger und die Siegerin?

Die Tennisspielerinnen- und spieler sind bereits mittendrin - zumindest in der Qualifikation für die 144. Ausgabe der US Open. Sie findet nämlich vom 19. August bis 8. September in New York City statt.

Es ist für gewöhnlich das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres und auch dort können die Athleten Preisgeld bekommen.

SPOX blickt für Euch auf das Preisgeld, welches bei den US Open 2024 ausgeschüttet wird.