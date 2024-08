Tennis Kalender, nächster Grand Slam und Turnier: Zeitplan, Termine, Titel, Weltrangliste, Übertragung im Free-TV und Livestream

Tennis Kalender, nächster Grand Slam und Turnier: Zeitplan, Termine, Titel

Das nächste große Tennisturnier, das bevorsteht, sind die US Open in New York City. Der Wettkampf geht am 26. August los und dauert bis 8. September. Danach steht dann auch schon die Gruppenphase des Davis Cup an, bei dem an vier verschiedenen Orten um den Einzug in die Finals gekämpft wird. Der Laver Cup in Berlin ist für 20. bis 22. September angesetzt.