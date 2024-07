Schon vor dem Matchball flossen in Wimbledon Tränen: Jasmine Paolini steht im Finale

Die 28-Jährige setzte sich mit Kampfgeist und starken Nerven am Donnerstag im Halbfinale des Rasenklassikers 2:6, 6:4, 7:6 (10:8) gegen die schon vor dem Matchende in Tränen aufgelöste Donna Vekic aus Kroatien durch.

Nach 2:51 Stunden verwandelte Paolini ihren dritten Matchball - es war das längste Frauen-Halbfinale in Wimbledon. "An dieses Match werde ich mich immer erinnern", sagte Paolini: "Es war wirklich schwierig, eine Achterbahn der Gefühle. Die letzten Monate waren verrückt für mich, ich genieße den Moment."

Paolini, die nach dem Turnier die Top-5 in der Weltrangliste knacken wird, trifft im Endspiel am Samstag auf die Kasachin Jelena Rybakina oder die Tschechin Barbora Krejcikova, die am Donnerstag das zweite Duell der Vorschlussrunde bestreiten. Sie schickt sich an, als dritte Spielerin ihres Landes nach Francesca Schiavone (Paris/2010) und Flavia Pennetta (New York/2015) einen Majortitel zu gewinnen.