Rafael Nadal startet wohl bei den Olympischen Spielen und bei den US Open

Tennis-Topstar Rafael Nadal plant wohl einen Start bei den US Open in New York. Der 38 Jahre alte Spanier steht auf der Meldeliste für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Flushing Meadows vom 26. August bis 8. September.

Nadal, nach zahlreichen verletzungsbedingten Pausen derzeit die Nummer 261 der Welt, profitiert von einem Protected Ranking, das ihm einen Start in New York ermöglichen würde. Gesichert ist die Teilnahme des 22-maligen Grand-Slam-Champions dadurch aber nicht. Der Fokus des von Verletzungen gebeutelten Spaniers liegt auf den Olympischen Spielen in Paris, für die er sich gerade im schwedischen Bastad vorbereitet. Auf die Rasensaison und den Klassiker in Wimbledon hatte er komplett verzichtet. Die US Open hatte der viermalige Turniersieger dreimal in den letzten vier Jahren verpasst.

