Dämpfer vor Olympia: Alexander Zverev verliert Finalkrimi in Hamburg am Rothenbaum

Alexander Zverev legte in seinem Wohnzimmer alle Kraft in den letzten Ballwechsel, doch es reichte nicht. Der Olympiasieger hat bei seinem Hamburger Heimspiel die Wiederholung des Triumphs aus dem Vorjahr nach einem Kracher-Match verpasst. Zverev, der mit der großen Hitze in der Hansestadt kämpfte, kassierte knapp eine Woche vor Beginn seiner Mission Titelverteidigung bei den Spielen von Paris einen unerwarteten Stimmungsdämpfer.

"Was für eine Woche. Ich hätte mir anfangs mit meinen Schmerzen nicht vorstellen können, dass ich jetzt hier mit dem Pokal stehe. Leider mit dem falschen, aber ich hatte so viele Emotionen in mir", sagte Zverev bei der Siegerehrung. "Ich möchte mich bedanken für eine Woche, die ich nie vergessen werde, auch wenn es mit der Titelverteidigung nicht geklappt hat."

Im hitzigen Finale am Rothenbaum verlor der 27-Jährige gegen den stark aufspielenden Franzosen Arthur Fils nach einem Marathonmatch mit 3:6, 6:3, 6:7 (1:7) und muss somit weiter auf seinen 23. Turniertitel auf der ATP-Tour warten. Der Weltranglisten-28. Fils verwandelte nach abenteuerlichen 3:33 Stunden seinen ersten Matchball.

Zverev schien sein angeschlagenes und bandagiertes linkes Knie auch am Sonntag keine größeren Probleme zu bereiten, umso mehr aber die über 30 Grad in seiner Heimatstadt - im ersten Durchgang hatte er sichtbar mit Übelkeit zu kämpfen. Im vergangenen Jahr hatte er sich seinen Kindheitstraum vom Titel zu Hause erfüllt, diesmal aber nutzte er seine zahlreichen Chancen nicht und musste sich schließlich verdient geschlagen geben.

Gegen Fils tat sich Zverev im Kampf um seinen zweiten Titelgewinn in diesem Jahr schon zu Beginn schwer. Die 10.000 Zuschauer im ausverkauften Tennisstadion an der Alster bekamen einen fokussierten französischen Außenseiter zu sehen, der seinen Gegner nervte und sich direkt das erste Break der Partie krallte. Zverev fand bei schwülem Sommerwetter nicht zu seinem Spiel und sorgte dann auch noch für sorgenvolle Mienen auf der Tribüne.