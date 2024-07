© getty

Barbora Krejcikova vs. Jasmine Paolini, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Wimbledon Frauen Finale im TV und Livestream?

Die Tschechin Krejcikova ging nur auf Platz 31 der Weltrangliste in das Turnier, bei Paolini aus Italien ist der Einzug ins Finale als Siebtplatzierte nur eine kleine Überraschung. Favoritinnen wie Iga Swiatek, Coco Gauff oder Elena Rybakina hat es bereits in den vorherigen Runden erwischt.

Die Übertragungsrechte an Wimbledon sind zum laufenden Turnier gewandert, Prime Video zeigt die gesamte Action beim Grand Slam. Somit ist auch das Finale der Frauen in Wimbledon dort im Livestream in voller Länge zu sehen, dafür wird jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Am heutigen Samstag (13. Juli) wird auch das Finale im Herrendoppel auf dem Centre Court ausgetragen, die genaue Uhrzeit für beide Endspiele ist jedoch noch nicht bekannt. Das Finale der Frauen sollte gegen 15 Uhr starten.