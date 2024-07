Alexander Zverev vs. Arthur Fils, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Finale vom ATP Hamburg am Rothenbaum im TV und Livestream?

Alexander Zverev steht kurz davor, seinen 23. Karrieretitel zu holen, dafür muss der Olympiasieger aber zuerst einmal am heutigen Sonntag, den 21. Juli, Arthur Fils bezwingen. Der Franzose ist Zverevs Finalgegner beim ATP-Turnier in Hamburg am Rothenbaum. Der gebürtige Hamburger geht als Titelverteidiger ins Match und ist nicht nur deshalb der Favorit. Er gewann nämlich auch die beiden Begegnungen mit Fils in seiner Karriere.

Das Match geht um 15 Uhr los.