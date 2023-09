Alexander Zverev heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der US Open gegen Carlos Alcaraz im TV und Livestream?

Im Viertelfinale der US Open trifft Alexander Zverev heute auf den Spanier Carlos Alcaraz. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und per Livestream übertragen wird.

Beim Sieg über den Italiener Jannik Sinner (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3) zeigte Alexander Zverev in der letzten Runde, dass er mit den ganz großen Namen mithalten kann und aktuelle eine Siegermentaltiät an den Tag legt. "Das ist einer der besten Momente in meiner Karriere nach meinem Comeback und allem", äußerte sich der Deutsche nach dem Match.

Mit dem auf der ATP-Weltrangliste auf eins gesetzten Spanier Carlos Alcaraz wartet im heutigen Viertelfinale ein absolutes Brett auf den gebürtigen Hamburger. Der in Murcia geborene Alcaraz gewann die US Open im vergangenen Jahr und ist folgerichtig der große Favorit auf den diesjährigen Turniersieg.

Zverev zeigt sich trotzdem optimistisch und im Vorhinein auch kämpferisch. "Ich bin hier, um zu spielen", sagte Zverev zum anstehenden Viertelfinal-Kracher der US Open: "Ich werde kämpfen bis zum letzten Moment."

© getty

Alexander Zverev heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der US Open gegen Carlos Alcaraz im TV?

Wird das Top-Duell mit deutscher Beteiligung denn im TV gezeigt? Leider nein. Das Spiel wird weder im Free-TV noch bei einem der Pay-TV-Sender ausgestrahlt.

Alexander Zverev heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Viertelfinale der US Open gegen Carlos Alcaraz im Livestream?

Doch keinen Grund zur Sorge: Die Partie wird es via Livestream bei sportdeutschland.tv geben. Allerdings ist diese Option nicht kostenlos. Um die Begegnung live mitzuverfolgen, ist ein gebührenpflichtiges Abonnement vonnöten.

Alexander Zverev heute live im Free-TV: Die wichtigsten Infos zum Match im Überblick

Turnier: US Open 2023

US Open 2023 Datum:

Ort: Arthur Ashe Stadium, New York

Arthur Ashe Stadium, New York Titelverteidiger: Carlos Alcaraz (Spanien)

Carlos Alcaraz (Spanien) Titelverteidigerin: Iga Świątek (Polen)

Iga Świątek (Polen) Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Sportdeutschland.TV

Liveticker: SPOX

Alexander Zverev heute live im Free-TV: Die Viertelfinalpartien im Überblick