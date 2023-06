Alexander Zverev vs. Casper Ruud heute live, Übertragung: French Open Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev kriegt es im Halbfinale der French Open heute mit Casper Ruud zu tun. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ein Jahr nach der schweren Sprunggelenksverletzung steht Alexander Zverev wieder im Halbfinale der French Open. Der Deutsche besiegte am Mittwoch den Argentinier Tomas Martin Etcheverry in vier Sätzen und kriegt es am heutigen Freitag, den 9. Juni, mit Casper Ruud, der ebenfalls zum zweiten Mal hintereinander in einem Halbfinale von Roland Garros steht, zu tun. Das Match wird auf dem Court Philippe Chatrier in Paris (Frankreich) um frühestens 17.30 Uhr angeschlagen.

Von den drei Begegnungen mit Ruud gewann Zverev in seiner Karriere zwei, zuletzt triumphierte jedoch der Norweger.

© getty Alexander Zverev steht ein Jahr nach seiner schweren Verletzung wieder im Halbfinale von Roland Garros.

Alexander Zverev vs. Casper Ruud heute live, Übertragung: French Open Halbfinale heute live im TV und Livestream

Ihr wollt das Duell zwischen Zverev und Ruud heute live verfolgen? Dann kommt Ihr nicht um Eurosport herum. Der Sportsender ist es, der sich die Übertragungsrechte am Turnier gesichert hat und dadurch heute das Match live im Free-TV und im kostenpflichtigen Livestream bei discovery+ und DAZN überträgt.

Wer den Livestream bei discovery+ oder DAZN nutzen möchte, benötigt jedoch ein Abonnement. Um DAZN nutzen zu können, müsst Ihr eines der drei Abo-Pakete auswählen. Zur Auswahl stehen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

DAZN zeigt auf seiner Plattform nicht nur Tennisspiele, sondern hält auch die Übertragungsrechte an anderen Sportarten wie Fußball, US-Sport, Darts, Schach, Kampfsport, Wintersport oder Radsport.

Alexander Zverev vs. Casper Ruud heute live, Übertragung: French Open Halbfinale heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Alexander Zverev vs. Casper Ruud heute live, Übertragung: French Open Halbfinale heute im Liveticker

Die, die auf das Angebot von Eurosport oder DAZN nicht zugreifen können, haben immer noch die Möglichkeit, im Liveticker von SPOX den Kampf ums Finale zwischen Zverev und Ruud zu verfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des Halbfinals zwischen Alexander Zverev und Casper Ruud.

Alexander Zverev vs. Casper Ruud heute live, Übertragung: French Open Halbfinale heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Alexander Zverev vs. Casper Ruud

Alexander Zverev vs. Casper Ruud Wettbewerb: French Open

French Open Spielrunde: Halbfinale

Halbfinale Datum: 9. Juni 2023

9. Juni 2023 Uhrzeit:

Ort: Court Philippe Chatrier, Paris

Court Philippe Chatrier, Paris TV: Eurosport

Livestream: discovery+, DAZN

Liveticker: SPOX

French Open 2023 - Die Sieger und Siegerinnen des vergangenen Jahres