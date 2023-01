Tennis: Djokovic im Halbfinale von Adelaide gegen Medvedev - Alcaraz muss Australian Open absagen

Novak Djokovic ist auf dem Weg zu den Australian Open beim ATP-Turnier in Adelaide ins Halbfinale eingezogen. Zu einem Duell Down Under gegen die aktuelle Nummer 1 der Welt Carlos Alcaraz wird es allerdings nicht kommen können.

Der 35-jährige Serbe besiegte am Freitag den Kanadier Denis Shapovalov mit 6:3, 6:4 und bekommt es in der Runde der besten vier im Duell zweier ehemaliger Weltranglistenerster mit dem Russen Daniil Medvedev zu tun.

"Ich denke, das Ergebnis gibt nicht das Bild wieder, was auf dem Platz passiert ist. Es war ein so enges Match - zwei Stunden für zwei Sätze", sagte Djokovic, der seinen 92. Titel anpeilt: "Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Art und Weise, wie ich heute Abend gekämpft habe."

Die Australian Open im Vorjahr verpasste Djokovic spektakulär, nachdem er versucht hatte, ohne Corona-Impfung in Melbourne einzureisen. Sein Visum wurde jedoch für ungültig erklärt. Nach tagelanger Zwangsquarantäne in einem Abschiebe-Hotel und mehreren Gerichtsverhandlungen musste er das Land einen Tag vor Beginn des Grand-Slam-Turniers verlassen.

Djokovic wurde auch mit einem dreijährigen Einreiseverbot belegt, das jedoch nach einem Regierungswechsel in Australien aufgehoben wurde. Derzeit ist auch kein Impfnachweis für die Einreise in Australien erforderlich.

Verletzter Carlos Alcaraz verpasst Australian Open

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz (19) wird verletzungsbedingt nicht an den Australian Open teilnehmen. Das gab der spanische Shootingstar am Freitagabend via Twitter bekannt. Er habe im Training vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres eine Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel erlitten.

"Als ich mich in Topform befand, habe ich mich durch eine unnatürliche Bewegung verletzt", schrieb der Sieger der US Open von 2022: "Ich habe sehr hart gearbeitet. Es ist ein schwieriger Moment, aber ich muss optimistisch sein, mich erholen und nach vorne schauen."

Alcaraz verpasste Ende des vergangenen Jahres bereits die ATP-Finals in Turin sowie den Davis Cup mit dem spanischen Team. Damals setzte ihn ein Muskelriss in der linken Bauchwand außer Gefecht, den er Anfang November im Viertelfinale beim Masters in Paris erlitten hatte. Im Duell mit dem Dänen Holger Rune musste der Spanier damals aufgeben, es bleibt sein bislang letztes Spiel.

Im September hatte Alcaraz sich nach seinem Finalsieg in New York über den Norweger Casper Ruud zur jüngsten Nummer eins der Tennisgeschichte aufgeschwungen.

Die Australian Open werden vom 16. bis 29. Januar in Melbourne ausgetragen, Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal steigt nun zur Nummer eins der Setzliste auf. Der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev feiert nach knapp siebenmonatiger Verletzungspause sein Grand-Slam-Comeback.