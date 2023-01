Australian Open: Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina im Finale

Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina greift auch bei den Australian Open nach dem Titel. Die 23-jährige Kasachin setzte sich mit ihrer wuchtigen Spielweise im Halbfinale von Melbourne 7:6 (7:4), 6:3 gegen die zweimalige Turniersiegerin Viktoria Azarenka aus Belarus durch.

Rybakina trifft am Samstag im Endspiel auf Asarenkas Landsfrau Aryna Sabalenka oder die Polin Magda Linette (ab 11.45 Uhr hier im Liveticker).

"Ich bin super glücklich und stolz", sagte Rybakina: "Heute waren die Bedingungen etwas schwierig für mich, aber ich habe es gut gemanagt. Ich werde mein Bestes im Finale geben, kämpfen und hoffentlich gewinnen."

Rybakina, die auf dem Weg ins Halbfinale unter anderem die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen ausgeschaltet hatte, ist gebürtige Russin und schlägt seit 2018 für Kasachstan auf. Ihr Coup in Wimbledon war der erste Grand-Slam-Titel für das Land. Asarenka konnte 2012 und 2013 die Trophäe Down Under gewinnen und wartet seither auf einen weiteren Major-Triumph.

Die 33-Jährige besaß durchaus Chancen, doch Rybakina befreite sich mit Nervenstärke aus kritischen Situationen und brachte den Erfolg nach 1:41 Stunden Spielzeit unter Dach und Fach.

Australian Open, Frauen: Die Halbfinal-Matches im Überblick