Mit den Australian Open steht das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres bevor. Wir zeigen Euch, wer für den übertragenden TV-Sender Eurosport als Kommentatoren, Experten und Moderatoren im Einsatz sind.

Vom 16. bis 29. Januar blickt die Tennis-Welt gebannt nach Australien. In Melbourne finden dann die Australien Open, das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres statt. Titelverteidiger bei den Herren ist Rafael Nadal, bei den Damen gewann 2022 die inzwischen vom aktiven Sport zurückgetretene Lokalmatadorin Ashleigh Barty.

Tennis-Fans dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf eine ausgedehnte Liveübertragung der Australian Open im TV und im Livestream freuen. Der übertragende Sender ist auch in diesem Jahr Eurosport. Livebilder aus Melbourne gibt es im Free-TV auf Eurosport 1 zu sehen, des weiteren werden viele Spiel auch via Eurosport 2 gezeigt. Zugriff auf die beiden Sender erhaltet Ihr auch über die kostenpflichtige Streaming-Plattform discovery+ oder den Eurosport Player.

Kunden des Streamingdienstes DAZN sehen dank einer Kooperation das komplette Eurosport-Programm ohne weitere anfallende Kosten - dieser Service ist im Abo bereits enthalten. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro monatlich und lässt sich jederzeit kündigen, während für ein Jahresabo pro Monat nur 24,99 Euro fällig werden.

Tennis: Kommentatoren, Experten und Moderatoren bei den Australian Open

Eurosport ist mit einem Großaufgebot von Kommentatoren, Experten und Moderatoren bei den Australian Open für Euch im Einsatz.

Wie der TV-Sender mitteilte, zählt Boris Becker einen Monat nach seiner Haftentlassung zum Expertenteam für die Australian Open. Becker, der am 15. Dezember nach dem vorzeitigen Ende seiner Haft in England nach Deutschland zurückgekehrt war, soll täglich ab circa 8.45 Uhr und nach Beendigung der Spiele der Night Session an der Seite von Kommentator und Moderator Matthias Stach mit "Matchball Becker" Sendung sein. Becker wird laut Eurosport auch Top-Matches als Co-Kommentator begleiten.

Jeweils gegen 6.30 Uhr wird Expertin Barbara Rittner in "First Serve Rittner" zusammen mit Moderatorin Birgit Nössing auf die Partien der Nacht zurückblicken.

Das Kommentatoren und Co-Kommentatoren-Team von Eurosport bei den Australian Open bilden Benjamin Ebrahimzadeh, Philipp Eger, Oliver Faßnacht, Dennis Heinemann, Nicola Geuer, Stefan Grothoff, Jürgen Höthker, Tobias Kamke, Wolfgang Nadvornik, Matthias Stach, Patrick Steimel, Markus Theil, Harry Weber, Maximilian Zobel und Markus Zoecke.

Moderatoren: Birgit Nössing, Matthias Stach

Birgit Nössing, Matthias Stach Experten: Boris Becker, Barbara Rittner

Boris Becker, Barbara Rittner Kommentatoren und Co-Kommentatoren: Boris Becker, Benjamin Ebrahimzadeh, Philipp Eger, Oliver Faßnacht, Dennis Heinemann, Nicola Geuer, Stefan Grothoff, Jürgen Höthker, Tobias Kamke, Wolfgang Nadvornik, Matthias Stach, Patrick Steimel, Markus Theil, Harry Weber, Maximilian Zobel, Markus Zoecke

Australian Open: Die letzten fünf Sieger im Damen-Einzel

Jahr Spieler 2022 Ashleigh Barty 2021 Naomi Osaka 2020 Sofia Kenin 2019 Naomi Osaka 2018 Caroline Wozniacki

Australian Open: Die letzten fünf Sieger im Herren-Einzel