Davis Cup, Übertragung: Tag 2 Deutschland vs. Schweiz heute live im TV, Livestream und Liveticker

Deutschland tritt beim Davis Cup heute gegen die Schweiz an. Wie lassen sich die Tennis-Matches live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX klärt dazu in diesem Artikel auf.

Nimmt Deutschland 2023 am Davis Cup teil? Zunächst einmal muss die Auswahl des DTB im Rahmen der Qualifikation für die Gruppenphase der Finals antreten. Nach zwei Einzelmatches am gestrigen Freitag, den 3. Februar duelliert sich Deutschland auch am heutigen Samstag, den 4. Februar mit der Schweiz. Der Startschuss fällt um 13 Uhr.

Zur Sache geht es diesmal mit einem Doppelmatch und zwei Einzelpartien. Schauplatz ist die Arena Trier, gespielt wird dort auf Hartplatz.

Für das DTB-Team im Einsatz sind bei der Qualifikation Daniel Altmaier, Alexander Zverev, Oscar Otte, Andreas Mies und Tim Pütz. Jan-Lennard Struff musste seine Teilnahme wegen einer Entzündung der Bizepssehne absagen, für ihn rückte Altmaier nach.

Struff hatte Deutschland im vergangenen Jahr beim Finalturnier in Malaga in Abwesenheit von Olympiasieger Zverev ins Viertelfinale geführt. Er gewann alle seine drei Einzel in der Gruppe gegen Frankreich, Belgien und Australien und war auch in der K.o.-Runde gegen Kanada erfolgreich.

Für die Schweiz gehen in Trier der ehemalige Weltranglistendritte Stan Wawrinka, Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker, Leandro Riedi und Alexander Ritschard an den Start.

© getty Alexander Zverev ist wegen seiner langen Wettkampfpause auf Platz 14 der Weltrangliste zurückgefallen.

Davis Cup, Übertragung: Tag 2 Deutschland vs. Schweiz heute live im TV und Livestream

Lässt sich das Tennis-Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Schweiz heute live verfolgen? Eine richtige Übertragung im linearen Fernsehen wird nicht geboten, dafür aber immerhin im Livestream - wenn auch nicht von einem offiziellen Streamingdienst.

Die Rechte gesichert hat sich einerseits SPORT BILD, das dementsprechend online einen Livestream parat hält. Dieser ist kostenfrei. Abgesehen davon soll es auf der Plattform Tennis Channel ebenfalls einen Livestream geben.

Federer hört auf: Ist er Euer Tennis-GOAT? © getty 1/12 Roger Federer lässt den Schläger ruhen: Der Schweizer hat sein Karriere-Ende angekündigt - nach dem anstehenden Laver Cup ist endgültig Schluss für den 20-fachen Grand-Slam-Sieger. © getty 2/12 Für viele ist Roger Federer der Allergrößte - für Euch auch? Anlässlich seines Abschieds schauen wir uns an, wo er beim Voting der SPOX-User zum Tennis-GOAT gelandet ist (das Voting wurde im Februar 2022 durchgeführt). © getty 3/12 PLATZ 10: Ivan Lendl - 0,29 Prozent der abgegebenen Stimmen © getty 4/12 PLATZ 9: Jimmy Connors - 0,32 Prozent © getty 5/12 PLATZ 8: John McEnroe - 0,41 Prozent © getty 6/12 PLATZ 7: Björn Borg - 0,92 Prozent © getty 7/12 PLATZ 6: Boris Becker - 1,05 Prozent © getty 8/12 PLATZ 5: Pete Sampras - 2,38 Prozent © getty 9/12 PLATZ 4: Andre Agassi - 2,61 Prozent © getty 10/12 PLATZ 3: Novak Djokovic - 17,84 Prozent © getty 11/12 PLATZ 2: Rafael Nadal - 22,51 Prozent © getty 12/12 PLATZ 1: Roger Federer - 50,75 Prozent

Davis Cup, Übertragung: Tag 2 Deutschland vs. Schweiz heute im Liveticker

Wer heute vom deutschen Tennis-Team beim Davis Cup nichts verpassen will, kann sich gerne auch bei SPOX reinklicken. Hier wird das Duell mit der Schweiz nämlich in einem ausführlichen Liveticker begleitet.

Hier geht's zum Liveticker des Doppelmatches: Deutschland - Schweiz

Hier geht's zum Liveticker des 1. Einzelmatches: Deutschland - Schweiz

Hier geht's zum Liveticker des 2. Einzelmatches: Deutschland - Schweiz

Davis Cup: Die Qualifikationspaarungen