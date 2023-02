Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Schweiz heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das deutsche Tennisteam bestreitet heute gegen die Schweiz die Qualifikation für die Davis-Cup-Gruppenphase. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Matches gegen den Nachbarn live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Erst vor wenigen Monaten ging der Davis Cup 2022, den das kanadische Nationalteam mit einem 2:0-Sieg im Finale gegen Australien für sich entschied, zu Ende. Nun stehen bereits die ersten Matches für den Davis Cup 2023 auf dem Plan. Vom 3. bis 5. Februar kämpfen in der Qualifikation 24 Nationen um 12 verbliebene Plätze für die Davis-Cup-Gruppenphase. Deutschland, Nummer sechs der Setzliste, trifft am heutigen Freitag, den 3. Februar, auf die Schweiz. Nicht nur wegen der Position in der Weltrangliste ist Deutschland Favorit, weil die Matches in der Arena Trier stattfinden, genießen die deutschen Spieler zusätzlich auch einen Heimvorteil. Der erste Spieltag beginnt heute um 17 Uhr deutscher Zeit mit zwei Einzelmatches. Oscar Otte eröffnet gegen Marc-Andrea Hüsler, danach trifft Alexander Zverev auf Stan Wawrinka. Morgen geht es um 13 Uhr mit einem Doppel- und zwei Einzelmatches weiter.

Zum deutschen Aufgebot für die Qualifikation zählen: Alexander Zverev, Oscar Otte, Daniel Altmaier, Tim Pütz und Andreas Mies. Kapitän ist Michael Kohlmann. Ihnen stehen in Form von Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker, Leandro Riedi, Stan Wawrinka und Alexander Ritschard fünf Schweizer gegenüber. Kapitän der südlichen Nachbarn ist Severin Luthi.

© getty Alexander Zverev will zu alter Stärke zurückfinden.

Insgesamt schaffen es 16 Mannschaften in die Finals. Mit Australien und Kanada haben zum einen die beiden vergangenen Finalisten bereits einen Platz sicher, andererseits gilt dies auch für die Wildcard-Teams Italien und Spanien.

Davis Cup: Deutschland vs. Schweiz - die Matches im Überblick

Freitag ab 17 Uhr:

1. Match: Oscar Otte (Köln) - Marc-Andrea Huesler

2. Match: Alexander Zverev (Hamburg) - Stan Wawrinka

Samstag ab 13 Uhr:

3. Match (Doppel): Andreas Mies (Köln)/Tim Pütz (Frankfurt) - Alexander Ritschard/Leandro Riedi

Im Anschluss werden falls nötig bis zu zwei weitere Einzel gespielt. Das Team, das zuerst drei Siege davonträgt, qualifiziert sich für das Finalturnier.

Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Schweiz heute live im TV und Livestream

Zu den Matches zwischen Deutschland und der Schweiz wird keine Übertragung im deutschen Free-TV angeboten. Wer die Qualifikation für die Gruppenphase trotzdem nicht verpassen möchte, wird bei sportbild.de fündig. Dort werden die Matches live und exklusiv übertragen. Ein Abonnement oder monatliche Zahlungen sind dafür nicht notwendig.

Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Schweiz heute im Liveticker

Die, die die Matches nicht bei sportbild.de live schauen können, haben immer noch die Möglichkeit, in unserem ausführlichen Liveticker das Geschehen auf dem Hartplatz in Trier zeitaktuell mitzuverfolgen.

Hier geht es zum Liveticker der Davis-Cup-Qualifikationsrunde zwischen Deutschland und der Schweiz.

© getty Daniel Altmaier springt für den verletzten Jan-Lennard Struff ein.

Davis Cup: Die Qualifikationspaarungen