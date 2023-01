Die Australian Open 2023 stehen vor der Tür. Hier erfahrt Ihr, wie hoch das Preisgeld ist, das der Turniersieger und die Turniersiegerin bekommen.

Mit dem neuen Kalenderjahr beginnt im Tennis auch die neue Grand-Slam-Saison. Traditionellerweise geht diese im Januar mit den Australian Open los, dies ist auch 2023 der Fall. Das Turnier im Pazifikstaat startet am 16. Januar mit den ersten Runde.

Sowohl die Damen als auch die Herren kämpfen in Melbourne (Australien) im Einzel und im Doppel um den Turniersieg. Im Mixed-Wettbewerb wird geschlechterübergreifend gespielt. Neben einer Trophäe bekommen der Australian-Open-Sieger und die Australian-Open-Siegerin auch ein Preisgeld.

Wie hoch dieses ist, zeigt SPOX im folgenden Absatz.

Australian Open 2023, Preisgeld: Wie viel bekommen der Sieger und die Siegerin?

Die Australian Open gehören neben den French Open, Wimbledon und den US Open zu den vier Grand-Slam-Turnieren, die im Tennissport einen besonders hohen Stellenwert genießen. Aus diesem Grund ist es auch keine Überraschung, dass der Gewinn der Australian Open fürstlich belohnt wird. "Für den anhaltenden Erfolg des australischen Tennissommers ist es entscheidend, dass die besten Spieler der Welt angemessen entlohnt werden", sagte Turnierdirektor Craig Tiley.

© getty Am 16. Januar beginnen in Melbourne die Australian Open 2023.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist das Preisgeld für den Turniersieg im Einzel nämlich noch einmal erhöht worden. So sind es dieses Jahr 2.975.000 Australische Dollar (umgerechnet rund 1,9 Millionen Euro) anstelle von 2.875.000, die der Sieger bzw. die Siegerin der Australian Open bekommt.

Von den 4.120.000 Australischen Dollar von 2020 ist man zwar noch weit entfernt. Was die Gesamtausschüttung betrifft (rund 74 Millionen Australische Dollar), wird das Jahr 2023 jedoch den Rekord knacken. Denn: "Bei den Australian Open haben wir das Preisgeld für jede Runde von der Qualifikation bis zum Finale erhöht, wobei es die größten Erhöhungen in den ersten Runden gibt", so Tiley.

Australian Open 2023: Die Preisgelder im Überblick

Die Preisgelder sind in Australischen Dollar angegeben.

Jahr Sieg Finale 1/2 Finale 1/4 Finale 1/8 Finale 3. Runde 2. Runde 1. Runde 2023 2.975.000$ 1.625.000$ 925.000$ 555.250$ 338.250$ 227.925$ 158.850$ 106.250$ 2022 2.875.000$ 1.575.000$ 895.000$ 358.000$ 328.000$ 221.000$ 154.000$ 103.000$ 2021 2.750.000$ 1.500.000$ 850.000$ 525.000$ 320.000$ 215.000$ 150.000$ 100.000$ 2020 4.120.000$ 2.065.000$ 1.040.000$ 525.000$ 300.000$ 180.000$ 128.000$ 90.000$

© getty Rafael Nadal gewann im vergangenen Jahr die Australian Open.

Australian Open 2023: Datum, Zeitplan