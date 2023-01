Tennis - Australian Open, Tag 5: Tsitsipas im Achtelfinale - Siegemund scheidet im Doppel aus

Titelanwärter Stefanos Tsitsipas hat bei den Australian Open souverän den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Laura Siegemund ist einen Tag nach ihrem Drittrundeneinzug im Einzel im Doppel gescheitert.

Der 24 Jahre alte Grieche löste seine Drittrundenaufgabe gegen Tallon Griekspoor aus den Niederlanden ohne Probleme und setzte sich in 2:06 Spielzeit mit 6:2, 7:6 (7:5), 6:3 durch.

Tsitsipas hat in Melbourne in den vergangenen beiden Jahren das Halbfinale erreicht, auch 2019 gehörte er zu den besten vier Akteuren des Turniers. Seinem ersten Grand-Slam-Triumph kam der Weltranglistenvierte 2021 bisher am nächsten. Damals gab er eine Zwei-Satz-Führung im Finale der French Open gegen Novak Djokovic noch aus der Hand.

Australian Open: Siegemund scheidet im Doppel aus

Die 34-Jährige aus Metzingen unterlag mit der Belgierin Kirsten Flipkens in der ersten Runde den Russinnen Jana Sisikowa/Anastasia Potapowa 6:7 (2:7), 4:6.

"Ich muss mich jetzt auf mein Einzel konzentrieren. Es war von uns beiden kein sonderlich gutes Doppel", sagte Siegemund. Am Samstag kämpft sie in der Einzelkonkurrenz von Melbourne gegen die starke Französin Caroline Garcia in einem Abendspiel (9 Uhr MEZ/Eurosport) um den Achtelfinaleinzug. Es wäre Siegemunds bestes Abschneiden in Melbourne, ihr bestes Grand-Slam-Ergebnis erreichte sie 2020 bei den French Open mit einer Viertelfinal-Teilnahme.

"In einem großen Stadion abends ein großes Match zu spielen, dafür sind wir alle hier", sagte Siegemund: "Es ist nicht schlecht, dass ich auch ein paar Stündchen mehr habe, um mich zu erholen." Nun gelte es für sie, gut zu regenerieren. In ihrer Saisonplanung will sich die verletzungsgeplagte Fed-Cup-Spielerin künftig stärker auf das Doppel konzentrieren. 2020 gewann sie mit ihrer damaligen Spielpartnerin Wera Zwonarewa (Russland) die US Open.

Australian Open: Swiatek und Pegula haben es eilig

Titelfavoritin Iga Swiatek hat sich in der dritten Runde der Australian Open überhaupt keine Blöße gegeben. Die Weltranglistenerste aus Polen spazierte beim 6:0, 6:1 gegen die Spanierin Cristina Bucsa in nur 55 Minuten ins Achtelfinale.

Auch Jessica Pegula hatte es eilig. Die Nummer drei der Welt ließ Marta Kostjuk aus der Ukraine beim 6:0, 6:2 in 65 Minuten nicht den Hauch einer Chance. Ihre 18 Jahre alte Landsfrau Coco Gauff besiegte im Duell zweier US-Amerikanerinnen Bernarda Pera 6:3, 6:2.

Swiatek peilt in Melbourne ihren vierten Grand-Slam-Titel an, Pegula und Gauff nehmen immer mehr ihren ersten großen Titelgewinn in den Blick.

Australian Open: Turnierchef hält trotz Nachtschicht von Murray an Zeitplan fest

Turnierdirektor Craig Tiley hält trotz der Nachtschicht von Andy Murray bis 4 Uhr morgens Anpassungen am Zeitplan der Australian Open für nicht nötig. "Wenn man nur ein Spiel für den Abend ansetzt und es eine Verletzung gibt, hat man weder für die Fans noch für die Fernsehsender etwas", sagte Tiley dem TV-Sender Nine: "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Grund, den Spielplan zu ändern."

Der zweimalige Olympiasieger Murray hatte in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) nach 5:45 Stunden Spielzeit erst um 04.06 Uhr den 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5-Erfolg gegen den Australier Thanasi Kokkinakis perfekt gemacht. "Ich weiß nicht, wem es etwas bringt", hatte Murray danach gesagt. Er fügte mit Blick auf die Uhr an: "Nach so einem Match kommen wir hierher, und das ist die Diskussion." Es sei "eine kleinen Farce". Der Schotte sprach auch an, dass es für die Ballkinder zu spät sei.

"Verrückt - kein anderer Sport macht das", schrieb die 18-malige Grand-Slam-Siegerin Martina Navratilova und forderte per Twitter, dass im Tennis "bessere Regeln" in Bezug auf das Wetter sowie die Start- und Endzeiten von Matches gefunden werden müssten. Tiley sagte, die Erwartung sei, dass in den Abendsessions zwischen 19 und 24 Uhr zwei Matches abgeschlossen werden könnten.

Auch bei den French Open sorgten im vergangenen Jahr späte Endzeiten der Abendmatches für Diskussionen.

Australian Open, Tag 5: Die Top-Matches im Überblick

Frauen

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis/Uhrzeit Jessica Pegula (USA/3) Marta Kostjuk (UKR) 6:0, 6:2 Iga Swiatek (POL/1) Cristina Bucsa (ESP) 6:0, 6:1 Bernarda Pera (USA) Coco Gauff (USA/7) 3:6, 2:6 Madison Keys (USA/10) Victoria Azarenka (24) 9 Uhr im Liveticker Zhu Lin (CHN) Maria Sakkari (GRE/6) ca. 11 Uhr

Männer