Tennis - Australian Open, Tag 4 - LIVE: Muss Alexander Zverev diesmal weniger zittern?

Alexander Zverev kämpft bei den Australian Open derzeit um den Einzug in die dritte Runde. Ein deutscher Doppelspieler hat die erste Hürde überstanden, während es bei Danielle Collins zu einem kuriosen Zwischenfall kam.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Zverev vs. Mmoh.

Doppelspezialist Andreas Mies ist erfolgreich in sein erstes Grand-Slam-Turnier nach der Trennung von Kevin Krawietz gestartet. Der 32 Jahre alte Kölner setzte sich mit dem Australier John Peers 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3 gegen die Inder Yuki Bhambri/Saketh Myneni durch und erreichte die zweite Runde.

Im November hatten Krawietz/Mies, die 2019 und 2020 die French Open gemeinsam gewannen, ihre Trennung bekanntgegeben. Krawietz spielt künftig mit dem Frankfurter Tim Pütz, mit dem er auch im Davis Cup ein Team bildet. Der Coburger fehlt allerdings in Melbourne, weil er sein erstes Kind erwartet. Pütz verpasste an der Seite des Franzosen Nicolas Mahut den Zweitrundeneinzug.

Australian Open: Collins jubelt zu früh

Danielle Collins ließ ihren Schläger fallen und riss die Arme jubelnd in die Luft. Die US-Amerikanerin hatte den Drittrundeneinzug nach einem harten Stück Arbeit geschafft - dachte sie zumindest und ging in Richtung des Netzes, um sich die Gratulation ihrer Gegnerin Karolina Muchova abzuholen. Doch die kam nicht.

Collins, die 29-jährige US-Amerikanerin, hatte sich beim Stand von 7:3 im Tiebreak des dritten Satzes zu früh gefreut. Im Entscheidungsdurchgang wird seit 2019 in Melbourne ein sogenannter Match-Tiebreak bis 10 gespielt. "Ich wäre am liebsten im Boden verschwunden", sagte die an Position 12 gesetzte Spielerin im Anschluss, ihr verfrühter Jubel war Collins ziemlich peinlich. Immerhin gewann sie am Ende tatsächlich mit 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (10:6).

Australian Open: Toiletten-Diskussionen um Djokovic

Toiletten-Diskussionen um Novak Djokovic: Der 21-malige Grand-Slam-Sieger hat Berichten widersprochen, er sei in seinem Erstrundenmatch am Dienstag ohne Erlaubnis von Schiedsrichterin Aurelie Tourte während des ersten Satzes aufs stille Örtchen gegangen.

"Ich habe mich ihr oder den Regeln nicht widersetzt. Sie hat mir die Erlaubnis erteilt und gesagt, ich solle schnell sein", schrieb Djokovic bei Instagram. Die Schiedsrichterin habe ihm nur hinterhergerufen, um ihm zu sagen, dass die Toilette auf der anderen Seite des Feldes sei. Er habe aber eine gefunden.

Das Reglement sieht Toilettenpausen in erster Linie zwischen den Sätzen vor, schließt dies aber im üblichen zeitlichen Rahmen während der Seitenwechsel auch nicht aus. Djokovic gewann das Match gegen Roberto Carballes Baena 6:3, 6:4, 6:0.

Australian Open, Tag 4: Die Top-Matches im Überblick

Frauen

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis/Uhrzeit Aryna Sabalenka (BLR/5) Shelby Rogers (USA) 6:3, 6:1 Veronika Kudermetova (RUS/9) Katue Volynets (USA) 4:6, 6:2, 2:6 Caroline Garcia (FRA/4) Leylah Fernandez (CAN) ca. 6.50 Uhr Belinda Bencic (SUI/12) Claire Liu (USA) ca. 9 Uhr Ons Jabeur (TUN/2) Marketa Vondrousova (CZE) ca. 11 Uhr Laura Siegemund (GER) Irina-Camelia Begu (ROM/27) LIVE

Männer