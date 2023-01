Tennis - Australian Open, Tag 3: Nummer eins Iga Swiatek souverän - erneut Wetterchaos

Iga Swiatek wird der Rolle der Titelfavoritin bei den Australian Open weiter gerecht. Auf ihren Erstrundensieg gegen die deutsche Nummer eins Jule Niemeier ließ die 21-Jährige einen sicheren Zweitrundenerfolg gegen Camila Osorio aus Kolumbien folgen. Swiatek setzte sich am Mittwoch (Ortszeit) 6:2, 6:3 durch.

"Ich werde den freien Abend heute genießen", sagte Swiatek: "Und ich werde sicher kein Sushi essen, denn das habe ich jetzt fast eine Woche gegessen."

Die Polin ist seit dem Rücktritt von Melbourne-Vorjahressiegerin Ashleigh Barty die dominierende Spielerin auf der Tour. Im vergangenen Jahr gewann Swiatek zum zweiten Mal die French Open und erstmals die US Open. Nun soll ihre Premiere Down Under folgen.

Regenfälle haben auch am Mittwoch den Spielplan beeinflusst. Auf den Außenplätzen konnte zunächst nicht wie geplant aufgeschlagen werden. Auch die Partien von Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Laura Siegemund (Metzingen) waren davon betroffen.

Maria sollte eigentlich ihr Erstrundenduell um 12.30 Uhr Ortszeit (2.30 Uhr MEZ) als erste Partie auf Platz 12 beginnen, daraus wurde aber nichts. Siegemund soll auf Platz 16 ebenfalls das erste Spiel bestreiten. Die beiden deutschen Spielerinnen hatten eigentlich schon am Dienstag spielen sollen. Doch extreme Hitze und später auch Regen sorgten für eine Verlegung der Matches.

Australian Open: Djokovic hat Oberschenkelprobleme im Griff

Titelfavorit Novak Djokovic hat seine Oberschenkelprobleme eigenen Aussagen zufolge im Griff. "Dem Bein geht es gut. Es ist nicht ideal, aber es wird besser", sagte der einstige Weltranglistenerste aus Serbien nach seinem Auftaktsieg gegen den Spanier Roberto Carballes Baena.

Rund zwei Stunden brauchte der 35-Jährige für den 6:3, 6:4, 6:0-Erfolg, der auch ein "wirklich guter Test" in Bezug auf seine Blessur gewesen sein, die ihn seit mehr als einer Woche beschäftigt. Djokovic spielte mit einem Tapeverband am linken Oberschenkel. "Ich bin wirklich froh, dass es im Verlauf des Matches besser wurde. Der dritte Satz war großartig. Das ist ein gutes Zeichen", sagte er.

Australian Open, Tag 3: Die Top-Matches im Überblick

Frauen

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis/Uhrzeit Diana Shnaider (RUS) Maria Sakkari (GRE/6) 6:3, 5:7, 3:6 Iga Swiatek (POL/1) Camila Osorio (COL) 6:2, 6:3 Jessica Pegula (USA/3) Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6:2, 7:5 Lucrezia Stefanini (ITA) Tatjana Maria (GER) verschoben Lucia Bronzetti (ITA) Laura Siegemund (GER) verschoben Emma Raducanu (GBR) Coco Gauff (USA/7) ca. 9.00 Uhr im Liveticker

Männer