Tommy Haas zu Sascha Zverevs Chancen auf Grand-Slam-Sieg: "Wird nicht einfacher"

Der frühere Weltranglistenzweite Tommy Haas hält Alexander Zverevs Ziel eines Grand-Slam-Triumphs für zunehmend schwerer zu erreichen. "Die Zeit rennt dahin. Wenn man sieht, wer nachkommt, stellt man fest, dass es nicht einfacher wird", sagte Haas im Eurosport-Podcast "Das Gelbe vom Ball".

Haas, der vier Halbfinals bei Majors erreichte, glaubt daran, dass Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal bestimmt noch "ein oder zwei Jahre" habe, Novak Djokovic "zwei oder drei. Und was machen Tsitsipas und Medwedew, ist Kyrgios hungriger geworden?", fügte er an.

Zudem dränge die jüngste Generation der Topspieler um den Weltranglistenersten und US-Open-Sieger Carlos Alcaraz auf weitere Erfolge.

"Das wird sehr interessant. Für Sascha ist viel drin, aber entscheidend ist immer auch: Wie ist die Einstellung und wie sehr will ich es?", sagte Haas, der von Zverevs Spiel überzeugt ist.

Der Hamburger werde nach auskurierter Sprunggelenksverletzung "schnell zurückkommen und unglaublich gute Matches spielen", meinte der 44-Jährige: "Er muss natürlich erst reinkommen, Matchpraxis sammeln. Er lebt Tennis und hat ein gutes Team um sich."

Rafael Nadal gründet Hotelkette

Rafael Nadal plant weiter für die Zeit nach seiner Karriere und steigt als Unternehmer in die Hotelbranche ein. Zusammen mit der Melia-Gruppe gründete der spanische Grand-Slam-Rekordchampion die Hotelkette "Zel", die in den kommenden fünf Jahren mehr als 20 Häuser weltweit eröffnen will. Das gab Nadal in Madrid bekannt.

Inspiriert vom "mediterranen Lebensstil" soll voraussichtlich 2023 auf Nadals Heimatinsel Mallorca die erste Unterkunft eröffnen. Daneben sind auch Standorte in den Touristenmetropolen London, Paris und Madrid geplant.

Wie viel Prozent der Anteile Nadal an dem Unternehmen halten wird, wurde nicht bekannt. Die Gründung der Hotelkette soll aber keinen Einfluss auf seine Tenniskarriere haben, sagte der 36-Jährige: "Ich versuche, meinen Rücktritt so lange wie möglich hinauszuzögern."

Nadal ist schon länger als Unternehmer tätig, auf Mallorca hat er eine Tennisakademie aufgebaut. Zudem investiert er unter anderem in ein Tenniszentrum in Mexiko, eine Restaurantkette und arbeitet für verschiedene Firmen als Markenbotschafter. Auf dem Platz hat Nadal in seiner Karriere mehr als 130 Millionen Dollar Preisgeld verdient.