French Open 2023: Datum, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Auch im Jahr 2023 kämpfen die Spielerinnen und Spieler bei den French Open um den zweiten Grand-Slam-Titel des Jahres. Alle Informationen zum Roland-Garros-Turnier und wo Ihr die French Open 2023 im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit den French Open 2023 startet die insgesamt 122. Auflage des prestigeträchtigsten Sandplatzturniers der Welt. Vom 28. Mai bis zum 11. Juni findet in Paris das Duell um die zweite Grand-Slam-Krone der Tennis-Saison statt.

French Open 2023: Datum und Zeitplan

Am Sonntag, den 28. Mai, starten die French Open mit den ersten Einzelmatches der 1. Runde. Bis zum 5. Juni finden beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres die Partien der ersten vier Runden statt. Es folgen das Viertelfinale am 6. und 7. Juni und die Halbfinal-Spiele am 8. und 9. Juni.

An den letzten beiden Turniertagen stehen die großen Highlights bei den French Open 2023 auf den Programm. Für jeweils 15.00 Uhr sind die Finalspiele bei den Frauen und Männern am 10. und 11. Juni terminiert. Am 10. Juni findet zudem das Finale im Männerdoppel statt, der Austragungstermin des Frauendoppels ist dagegen noch nicht bekannt. Schon vorher am 8. Juni wird bei den French Open 2023 das Finale im Mixed-Doppel ausgetragen.

Bei den Männern ist einmal mehr Rafael Nadal der Topfavorit auf dem Titel. Bei den vergangenen French Open sicherte sich der Spanier seinen 14. Roland-Garros-Titel. Neben ihm zählen sein Landsmann, der Weltranglistenerste Carols Alcaraz, sowie Novak Djokovic, der zuletzt die ATP-Finals gewann, zu den Favoriten.

© getty Rafael Nadal gewann bei den French Open 2022 seinen 14. Roland-Garros-Titel.

Die Titelverteidigerin bei den Frauen ist die Polin Iga Swiatek. Die Weltranglistenerste spielte eine starke Saison und gewann neben den French Open auch die US Open 2022. Der Roland-Garros-Titel 2022 war für sie der zweite Erfolg bei den French Open. Kann sich Iga Swiatek 2023 zum dritten Mal in die Siegerlisten eintragen?

French Open 2023: Der vorläufige Zeitplan im Überblick

1. bis 4. Runde: 28. Mai bis 5. Juni

28. Mai bis 5. Juni Viertelfinale: 6. und 7. Juni

6. und 7. Juni Halbfinale: 8. und 9. Juni

8. und 9. Juni Mixed-Finale: 8. Juni

8. Juni Frauen-Finale: 10. Juni

10. Juni Männerdoppel-Finale: 10. Juni

10. Juni Frauendoppel-Finale: tba

Männer-Finale: 11. Juni

French Open 2023: Übertragung im TV und Livestream

Auch für die French Open 2023 hat sich die Discovery-Gruppe die Übertragungsrechte gesichert. Die Roland-Garros-Spiele seht Ihr also live im TV und Livestream bei Eurosport und auf DAZN.

Im Free-TV seht Ihr die French Open 2023 live auf Eurosport 1. Der Sender überträgt darüber hinaus einige Matches im Pay-TV auf Eurosport 2. Im Livestream zeigt der Sportsender die French Open 2023 ebenso. Ab dem 13. Januar bietet Eurosport seine TV-Übertragung auf der Streamingplattform discovery+ an. Dort seht Ihr die Roland-Garros-Matches ebenfalls live und in voller Länge.

© getty Iga Swiatek ist die Titelverteidigerin im Fraueneinzel bei den French Open 2023.

Als DAZN-Kunden habt Ihr ebenfalls Zugang zu den Livestreams von Eurosport. DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die es Euch als DAZN-Abonnenten ermöglicht die Inhalte von Eurosport 1 und Eurosport 2 live und vollumfänglich im Livestream zu erleben.

Neben den French Open 2023 seht Ihr auf DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die NBA, die NFL, Boxen, MMA, Handball, Darts und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt. Ein Abo schlägt bei DAZN mit monatlichen 29,99 Euro zur Buche. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abonnement abschließen, das 274,99 Euro kostet.

French Open 2023: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

French Open 2023 - Die Titelverteidiger