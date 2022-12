Boris Becker ist der legendärste deutsche Tennis-Spieler. Wie viele Grand-Slam-Titel hat er als aktiver Profi gewonnen? SPOX wirft einen Blick in das Geschichtsbuch.

Jede Sportart hat sie, ihre ganz großen Legenden. Im Tennis sind das zweifellos Roger Federer, Rafael Nadal oder Andre Agassi. Aber natürlich auch Boris Becker. In der Geschichte des deutschen Tennis-Sports ist er angesichts seiner bedeutenden Erfolge zur aktiven Zeit die Nummer eins.

Was genau hat Becker als Profi erreicht? Und wie viele Grand-Slam-Titel gewann er? SPOX blickt zurück auf die grandiose Karriere des Stars.

Boris Becker: Wie viele Grand-Slam-Titel hat Boris Becker gewonnen?

Im Laufe seiner Tennis-Laufbahn fuhr Becker im Einzel insgesamt 49 Titelerfolge ein - eine stolze Marke. Sechsmal triumphierte er dabei bei Grand-Slam-Turniers, zu denen bekanntermaßen die Australian Open, die French Open, die Wimbledon Championships und die US Open gehören.

Jedoch hat Becker nicht jedes einzelne dieser Turniere mindestens einmal für sich entschieden. In den Jahren 1985, 1986 und 1989 und somit dreimal ging er bei Wimbledon als Gewinner hervor, bei den Australian Open war das in den Jahren 1991 und 1996 der Fall, während er bei den US Open 1989 die Nummer eins war. Zumindest einmal die French Open zu gewinnen, gelang ihm derweil jedoch nicht.

© getty Boris Becker gehört zu den besten Tennis-Spielern der Geschichte.

Aktiv war die am 22. November 1967 in Leimen bei Heidelberg geborene Sport-Legende übrigens 15 Jahre lang, von 1984 bis 1999. "Bobele", so sein Spitzname, weilte zwölf Wochen lang an der Spitze der Tennis-Weltrangliste im Einzel, im Doppel war der sechste Rang seine beste Platzierung. Hierbei räumte er nochmals 15 Titel ab.

Im Folgenden zeigt SPOX übersichtlich Beckers bedeutendste Erfolge im Einzel.

Boris Becker: Erfolge im Einzel

Turnier Jahr Australian Open 1991, 1996 Wimbledon 1985, 1986, 1989 US Open 1989 ATP 500 Queens 1985, 1987, 1988, 1996 ATP 1000 Paris 1986, 1989, 1992 ATP Finals 1988, 1992, 1995 ATP 1000 Montreal 1986 ATP 500 Rotterdam 1992 ATP 500 Basel 1992 ATP 1000 Indian Wells 1987, 1988 ATP 1000 Cincinnati 1985 ATP 500 Wien 1996

© getty Boris Becker zu seiner aktiven Zeit als Tennis-Profi.

Boris Becker: Steckbrief