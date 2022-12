Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in England gibt Boris Becker bei Sat.1 heute sein erstes Interview. SPOX verschriftlicht die wichtigsten Aussagen im Liveticker.

Boris Becker gibt bei Sat.1 ein Exklusiv-Interview, nachdem er vergangenen Donnerstag in England vorzeitig aus der Haft entlassen und abgeschoben wurde. SPOX notiert seine besten Aussagen im Liveticker.

Boris Becker: Erstes Interview nach Haftentlassung im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Becker hätte ohne dieses Programm gemäß der britischen Gesetzgebung eigentlich mindestens die Hälfte absitzen müssen, folglich Ende Juli 2023 auf Bewährung entlassen worden wären.

Vor Beginn: Dass Becker schon nach etwas mehr als einem halben Jahr in Haft freigelassen wurde, hängt mit einem speziellen Abschiebeprogramm in England zusammen. Zunächst einmal: Becker wurde aus England abgeschoben. Dabei profitierte er von dem Entlassungsverfahren, damit es in Gefängnissen nicht zu einer Überfüllung kommt. Es würde jeden ausländischen Häftling betreffen, "der bis zu zwölf Monate vor dem frühesten Entlassungszeitpunkt aus dem Gefängnis entlassen und abgeschoben werden kann".

Vor Beginn: Der 55-Jährige war Ende April wegen Insolvenzverschleppung eigentlich zu einer zweieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Becker hatte zuvor ein Vermögen im Wert von mehr als einer Million Euro in seinem Insolvenzverfahren nicht offengelegt, den Besitz einer Immobilie in seiner Geburtsstadt Leimen verschleiert, illegal hohe Summen auf andere Konten und Anteile an einer Firma für künstliche Intelligenz und eine Darlehensschuld verschwiegen.

Vor Beginn: Boris Becker ist wieder ein freier Mann. Nach rund siebeneinhalb Monaten wurde die Tennis-Legende am vergangenen Donnerstag im Westen Londons vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Am heutigen Dienstagabend erklärt er sich in einem Interview mit dem Moderator Steven Gätjen - auf Deutsch und auf Englisch. Dieses wird ab 20.15 Uhr bei Sat.1. gezeigt.

© getty Boris Becker gibt nach seinem Gefängnisaufenthalt ein Exklusiv-Interview.

Boris Becker: Erstes Interview nach Haftentlassung heute im TV und Livestream

Das Exklusiv-Interview mit Boris Becker läuft heute wie erwähnt ab 20.15 Uhr im Free-TV bei Sat.1. Das Programm des Senders lässt sich auch im kostenlosen Livestream verfolgen, möglich ist das über JOYN, den Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media. Einer Anmeldung bedarf es hierbei nicht.

