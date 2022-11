Novak Djokovic tritt im Halbfinale der ATP Finals gegen Taylor Fritz an. SPOX begleitet das Match im Liveticker.

Wer sichert sich die Teilnahme am Endspiel der ATP Finals im Tennis? Das erste Halbfinale bestreiten heute Novak Djokovic und Taylor Fritz. Hier gibt's das Spiel im Liveticker.

Novak Djokovic vs. Taylor Fritz: Halbfinale der ATP Finals heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das zweite Duell in diesem Halbfinale liefern sich dann ab 21 Uhr Casper Ruud und Andrey Rublev. Der Russe komplettierte am Freitag die Runde der letzten Vier, er setzte sich im "Endspiel" um den zweiten Gruppenplatz gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas, Turniersieger von 2019, mit 3:6, 6:3, 6:2 durch. Djokovic hatte schon am Mittwoch gegen ebenjenen Rublev triumphiert (6:4, 6:1) und sich das Halbfinale somit vorzeitig gesichert.

Vor Beginn: Welche Paarung erleben wir am Sonntag im Finale der ATP Finals? Das klärt sich am heutigen Samstag. Ab 14 Uhr nehmen Novak Djokovic und Taylor Fritz es in Turin miteinander auf. Hier lässt sich das Match mit ständigen Informationen bestens verfolgen.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Novak Djokovic vs. Taylor Fritz: Halbfinale der ATP Finals heute live im TV und Livestream

Wer die Matches in Turin live verfolgen möchte, braucht Zugang zum Angebot von Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt das Turnier nämlich auf den Sendern Sky Sport Tennis und Sky Sport Top Event.

Und das nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream, den Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW nutzen könnt. Programmstart zu dem Einzel ist um 13.45 Uhr. Kommentatoren: Stefan Hempel, Paul Häuser und Marcel Meinert. Experte: Patrik Kühnen.

