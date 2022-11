Davis Cup, Übertragung heute live: Deutschland vs. Kanada im TV, Livestream und Liveticker

Nach gut zwei Monaten Pause geht es im Davis Cup für Deutschland heute endlich weiter, im Viertelfinale trifft das DTB-Team auf Kanada. Wir verraten, wo Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die gesamte K.o.-Phase des Davis Cups wird im spanischen Malaga ausgetragen. Spielstätte ist der Palacio de Deportes José María Martín Carpena, in dem rund 11.300 Fans Platz finden. Los geht es am heutigen Donnerstag, dem 24. November, um 16 Uhr mit dem ersten Einzel - die weiteren Matches (ein Einzel, ein Doppel) folgen nach Abschluss.

Ein fünfköpfiges Team schickt der Deutsche Tennis-Bund (DTB) nach Spanien. Neben Jan-Lennard Struff reisen noch Oscar Otte und Yannick Hanfmann für die Einzel sowie das Duo aus Tim Pütz und Kevin Krawietz für die Doppel mit. Alexander Zverev setzt aufgrund einer Knöchelverletzung weiterhin aus.

Und wie stehen die Chancen dieser deutschen Auswahl? "Wir sind in Malaga definitiv der Außenseiter", ordnete Struff die Situation im Interview mit dem DTB ein: "Aber wir müssen uns wirklich nicht verstecken". Für die Nordamerikaner ist neben Denis Shapovalov unter anderem auch der formstarke Felix Auger-Aliassime im Aufgebot.

Ob Deutschland gegen Kanada heute die Überraschung gelingt, könnt Ihr kostenfrei im TV, Livestream und Liveticker verfolgen. Wo, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Davis Cup, Übertragung heute live: Deutschland vs. Kanada im TV und Livestream

Wenn Ihr Deutschland und Kanada heute in Aktion sehen möchtet, habt Ihr dafür zwei Optionen: ServusTV und DAZN. Bei ServusTV beginnen die Vorberichte eine halbe Stunde vor dem ersten Match, also um 15.45 Uhr, im Einsatz sind während der K.o.-Phase Moderatorin Nicole Oberlechner, die Kommentatoren Markus Theil und Marco Hagemann, sowie Experte Christopher Kas. Den Livestream des Ganzen findet Ihr auf ServusTV On, wo übrigens alle verbleibenden Duelle laufen.

© getty Jan-Lennard Struff trifft im Viertelfinale des Davis Cups mit Deutschland auf Kanada.

Auch DAZN ist beim Davis Cup weiterhin mit dabei, hier geht es ebenfalls kurz vor Beginn des ersten Einzels los. Neben Tennis hat der Streamingdienst übrigens eine Menge mehr im Angebot: Fußball (Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1, LaLiga), US-Sport (NBA, NFL), Kampfsport, Motorsport, Darts - bei DAZN werdet Ihr fündig.

Monatlich kostet das gesamte Programm 29,99 Euro, alternativ könnt Ihr mit dem Jahresabo für 274,99 Euro auch ein wenig Geld sparen.

Davis Cup, Übertragung heute live: Deutschland vs. Kanada im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Davis Cup, Viertelfinale: Deutschland vs. Kanada heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr auch zu unserem Liveticker greifen. Dort liefern wir regelmäßig Updates zum Verlauf der einzelnen Matches.

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinales zwischen Deutschland und Kanada.

Davis Cup, Viertelfinale: Deutschland vs. Kanada - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Deutschland vs. Kanada

Deutschland vs. Kanada Wettbewerb: Davis Cup

Davis Cup Runde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 24. November 2022

24. November 2022 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Malaga

Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Malaga TV: ServusTV

Livestream: ServusTV On, DAZN

Liveticker: SPOX

Davis Cup: Zeitplan, Termine, Programm