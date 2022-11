Es ist soweit, im Davis Cup steht das Endspiel an: Kanada vs. Australien heißt das Matchup. SPOX verrät, wie Ihr das Duell heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Kanada setzte sich erst gestern im Halbfinale gegen Italien durch. Das Team, das Deutschland zuvor aus dem Turnier gekegelt hatte, holte nach 0:1 Rückstand noch auf und gewann schließlich im Doppel.

Australien hingegen hat sich in einem Krimi gegen Kroatien den Einzug ins Endspiel gesichert. Das Doppel Max Purcell/Jordan Thompson hat am Ende die Entscheidung gebracht, vorher hatten Borna Coric für die Kroaten und Alex de Minaur für Australien Matches gewonnen. Wimbledonfinalist Nick Kyrgios läuft bei diesem Turnier nicht für sein Team aus Down Under auf.

Wie schon die Vorrunden wird auch das heutige Finale im Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Malaga, ausgetragen. Los geht es dort um 13 Uhr.

Aber wo könnt Ihr das Finale zwischen Kanada und Australien nun live im TV und Livestream sehen? Die Antwort liefert dieser Artikel!

© getty Australien hat sich im Halbfinale knapp gegen Kroatien durchgesetzt.

Davis Cup Finale, Übertragung: Kanada vs. Australien heute live im TV und Livestream

Zwei Anlaufstellen habt Ihr, wenn Ihr den Davis Cup gerne live und in Farbe sehen möchtet: ServusTV und DAZN. ServusTV zeigt das Duell zwischen Kanada und Australien sowohl im Free-TV als auch im Livestream via ServusTV On. In beiden Fällen geht's pünktlich um 13 Uhr los, ebenso wie im Livestream von DAZN, der von Oliver Fassnacht kommentiert wird.

Neben Tennis hat DAZN noch viel mehr im Petto: Fußball (Champions League, Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, La Liga), US-Sport (NBA, NFL), Kampfsport, Darts oder Motorsport sind nur einige der Liveevents. Sichern könnt Ihr Euch das gesamte Programm für 29,99 Euro im Monat und 274,99 Euro im Jahr.

Davis Cup, Finale: Kanada vs. Australien - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Kanada vs. Australien

Kanada vs. Australien Wettbewerb: Davis Cup

Davis Cup Runde: Finale

Finale Datum: 27. November 2022

27. November 2022 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Malaga

Palacio de Deportes José María Martín Carpena, Malaga TV: ServusTV

Livestream: ServusTV On, DAZN

Davis Cup: Zeitplan, Termine, Programm