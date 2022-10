Turniersiege für Daniil Medvedev und Felix Auger-Aliassime

Daniil Medvedev hat beim ATP-Turnier in Wien seinen zweiten Titel des Jahres gewonnen. Der US-Open-Sieger von 2021 und frühere Weltranglistenerste bezwang den Kanadier Denis Shapovalov als Topgesetzter in der Stadthalle mit 4:6, 6:3, 6:2.

Medvedev löste damit das Ticket für die ATP Finals in Turin (13. bis 20. November).

In Basel gab es am Sonntag einen kanadischen Sieger: Felix Auger-Aliassime gewann sein 13. Match und sein drittes Turnier in Serie. Der 22-Jährige bezwang im Finale den Dänen Holger Rune 6:3, 7:5.

Auger-Aliassime hatte zuvor bereits in Florenz und Antwerpen triumphiert. In Basel besiegte er den spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz im Halbfinale in zwei Sätzen.

Am Montag beginnt das Masters in Paris. Beim Hallenturnier sind alle großen Stars dabei, darunter auch Rafael Nadal, Novak Djokovic und Alcaraz.