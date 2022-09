US Open, Tag 8: Gefährliches Match für Nadal - Niemeier gegen die Topfavoritin

Rafael Nadal trifft am heutigen Montag bei den US Open in einem gefährlichen Match auf Frances Tiafoe. Zudem muss Nadals Landsmann Carlos Alcaraz in der Night Session gegen Marin Cilic ran.

Nach dem glatten Dreisatzsieg über den Franzosen Richard Gasquet wird die Schlagzahl bei Rafael Nadal im Achtelfinale merklich erhöht.

Nun geht es gegen den Amerikaner Frances Tiafoe, der zuletzt seinerseits wenig Mühe mit Diego Schwartzman gehabt hat.

Überhaupt spielt Tiafoe bislang ein starkes Turnier und hat im Gegensatz zum Rekord-Grand-Slam-Sieger noch keinen Satz abgegeben.

US Open, Tag 8: Die Matches im Überblick

Frauen

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Petra Kvitova (CZE/21) Jessica Pegula (USA/8) Danielle Collins (USA/19) Aryna Sabalenka (BLR/6) Iga Swiatek (POL/1) Jule Niemeier (GER) 19 Uhr im Liveticker Victoria Azarenka (BLR/26) Karolina Pliskova (CZE/22)

Herren