Am heutigen Samstag geht der Laver Cup 2022 weiter. Alle Matches des Tages verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

Tennis, Laver Cup: Tag 2 JETZT im Liveticker

Spiel 1: Matteo Berrettini vs. Félix Auger-Aliassime 1. Satz Matteo Berrettini 2 Félix Auger-Aliassime 2

Laver Cup: Matteo Berrettini vs. Félix Auger-Aliassime JETZT im Liveticker - 2:2

Berrettini vs. Auger-Aliassime 2:2 | Fantastischer Auftakt von Auger-Aliassime! Auf sein Aufschlagspiel lässt der Kanadier aktuell nichts kommen. Die ersten drei Ballwechsel entscheidet er schnell für sich.

Berrettini vs. Auger-Aliassime 2:2 | Diesmal lässt er sich die Chance nicht entgehen! Überlegt und mit bekannter Präzision lässt Berrettini seinen Gegenspieler von links nach rechts laufen. Auger-Aliassime bleibt nichts anderes übrig, als auf eine Ecke zu spekulieren. Er entscheidet sich für links, Berrettini für rechts. Ausgleich!

Berrettini vs. Auger-Aliassime 1:2 | Dann kontert der Italiener wieder mit einem Ass, nur um den nächsten Ball ohne Druck ins Netz zu feuern. Das ist hier ein munteres Hin-und-Her.

Berrettini vs. Auger-Aliassime 1:2 | Der Kanadier hält aber mutig dagegen, schickt den Ball ein ums andere Mal postwendend und mit hohem Tempo zurück zum Aufschlaggeber. Spielstand: 40 zu 40.

Berrettini vs. Auger-Aliassime 1:2 | Aber auch Berrettini kann Tennis spielen. Erst schickt er seinen Gegner quer über den Platz, nur um den Ball schließlich kurz vor das Netz zu chippen. Direkt darauf gelingt ihm das erste Ass des Spiels.

Berrettini vs. Auger-Aliassime 1:2 | Und Auger-Aliassime lässt sich auch das zweite Aufschlagspiel nicht nehmen. Erneut findet Berrettini keine Antwort auf das überlegte Vorhandspiel seines Kontrahenten.

Berrettini vs. Auger-Aliassime 1:2 | Beide Spieler scheinen sich in den ersten Momenten noch etwas abzutasten. Niemand will hier aufgrund unnötiger unforced errors das Momentum abgeben.

Berrettini vs. Auger-Aliassime 1:1 | Der erfahrene Berrettini lässt sich davon natürlich nicht aus dem Konzept bringen. Souverän fährt auch er seinen ersten Punkt ein.

Berrettini vs. Auger-Aliassime 0:1 | Der Kanadier schnappt sich direkt das erste Aufschlagspiel. Lediglich einen Doppelfehler muss sich der 22-Jährige eingestehen.

Berrettini vs. Auger-Aliassime 0:0 | Los geht's. Tag eins nach Roger Federer ist eröffnet.

Tennis, Laver Cup: Tag 2 JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Direktvergleich der beiden Spieler geht an Matteo Berrettini. Der Italiener hat drei von vier Spielen gewonnen, unter anderem auch das letzte Aufeinandertreffen beim Laver Cup 2021 in Boston.

Vor Beginn: Welches Team kann das Auftaktspiel des zweiten Tages für sich entscheiden und damit in Führung gehen? Am ersten Spieltag hatten sowohl die Europäer als auch Team-Welt jeweils zwei Punkte gesammelt.

Vor Beginn: Der Münzwurf geht an den Kanadier.

Vor Beginn: Nun liegt die Anfangszeremonie hinter uns. Matteo Berrettini aus Italien und Félix Auger-Aliassime aus Kanada werden das erste Duell des Tages austragen.

Vor Beginn: Jetzt ist es klar. Rafael Nadal wird nicht mehr Teil des Turniers sein. Der Spanier hat England bereits verlassen. Er war wohl nur angereist, um seinem langjährigen Rivalen Federer nochmal die letzte Ehre zu erweisen.

Vor Beginn: Gleich geht es los. Die Spieler beider Mannschaften werden gerade in der O2-Arena empfangen. Der größte Applaus gilt Lokalmatador Andy Murray...und natürlich Roger Federer.

Vor Beginn: Geprägt wurde der erste Laver-Cup-Spieltag am gestrigen Tag natürlich von dem Abschiedsspiel von Roger Federer. Zusammen mit Rafel Nadal verlor der Schweizer zum Abschluss des ersten Wettkampftages gegen Jack Sock und Frances Tiafoe. Der Laver-Cup-Gesamtstand lautet damit 2:2 zwischen dem Team World und Team Europe.

Vor Beginn: Um 14.00 Uhr startet heute das erste Einzel des Tages. Im Anschluss darauf folgt direkt das zweite Einzelmatch. Die Abendsession beginnt heute um 20.00 Uhr mit dem letzten Einzel des Tages. Zum Abschluss folgt das Doppel.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des zweiten Laver-Cup-Tages.

Tennis, Laver Cup: Tag 2 live im TV und Livestream

Im Free-TV zeigt Eurosport die Tagessession heute ab 14.00 Uhr. Ab 20.00 Uhr seht Ihr dort die zwei Matches am Abend live und in voller Länge. Der Sportsender bietet Euch mit dem Eurosport Player auch die Möglichkeit den Laver Cup im Livestream zu verfolgen.

DAZN zeigt heute den Laver Cup ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream. Dort seht Ihr die Übertragung von Eurosport.

Tennis, Laver Cup: Tag 2 im Liveticker - Die heutigen Spiele im Überblick