Laver Cup heute live am Sonntag: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Finaltag beim Laver Cup! Heute entscheidet sich, ob Team Europe oder Team World den prestigeträchtigen Wettbewerb gewinnen kann. Alle Informationen zu den Matches und wo Ihr die heutigen Laver-Cup-Duelle live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Tag steht das Finale des Laver Cups an. Damit verbunden ist auch der Abschied einer Tennis-Legende: Roger Federer hat am vergangenen Freitag beim Laver Cup sein letztes Match als Profi absolviert, in den Einzeln am heutigen Tag tritt er nicht an. Gelingt Team Europe, zum Abschluss von Federers Karriere, heute der Sieg beim Laver Cup?

Laver Cup heute live am Sonntag: Spiele und Zeitplan

Am heutigen Sonntag, den 25. September, geht der Laver Cup 2022 zu Ende. Zum Abschluss des Wettbewerbs werden in London drei Einzel-Matches und ein Doppel-Match ausgetragen. Die vier Duelle werden alle in der Tagessession absolviert. Um 13.00 Uhr geht es los. Die drei finalen Matches werden im Anschluss absolviert.

Laver Cup heute live am Sonntag: Spiele und Zeitplan - Die Matches im Überblick

Datum Match Beginn Sonntag, 25. September Matteo Berrettini/Andy Murray - Félix Auger-Aliassime/Jack Sock 13.00 Uhr Sonntag, 25. September Novak Djokovic - Félix Auger-Aliassime nach Match 1 Sonntag, 25. September Stefanos Tsitsipas - Frances Tiafoe nach Match 2 Sonntag, 25. September Casper Ruud - Taylor Fritz nach Match 3

Laver Cup heute live am Sonntag: Übertragung im TV und Livestream

Gleich zwei Sender zeigen am heutigen Tag den Laver Cup live im TV und Livestream. Im Free-TV seht Ihr heute den Laver Cup auf Eurosport live und in voller Länge. Der Sportsender beginnt seine Übertragung des Wettbewerbs um 13.00 Uhr. Mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player könnt Ihr das Duell zudem im Livestream verfolgen.

Den Livestream von Eurosport könnt Ihr auch auf DAZN sehen. Mit einem DAZN-Abo bekommt Ihr nämlich sämtliche Eurosport-Inhalte live und vollumfänglich. Ab 13.00 Uhr seht Ihr heute also auch auf DAZN den Laver Cup 2022 im Livestream.

Ein Abonnement schlägt bei DAZN mit 29,99 Euro im Monat zur Buche. Für ein Jahres-Abo zahlt Ihr dagegen 274,99 Euro.

Laver Cup heute live am Sonntag: Übertragung im Liveticker

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch den Finaltag des Laver Cups im Liveticker. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Court. Unseren Liveticker findet Ihr auf der SPOX-Seite.

