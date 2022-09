Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Belgien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das deutsche Tennisteam ist heute im Rahmen des Davis Cups zum zweiten Mal im Einsatz und trifft in der Gruppenphase auf Belgien. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Matches live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Am Dienstag ging die Hauptrunde des Davis Cups los, das deutsche Tennisteam war am Tag darauf, also am Mittwoch, zum ersten Mal im Rahmen der Gruppenphase im Einsatz. Ohne den verletzten Alexander Zverev setzten sich die Deutschen nach drei Matches mit 2:1 gegen Frankreich durch, für die Entscheidung sorgten Kevin Krawietz und Tim Pütz im Doppel. Nun geht es am heutigen Freitag, den 16. September, weiter mit dem zweiten Duell in der Gruppenphase. Wieder ist es ein Nachbar, es geht gegen das belgische Team.

Um 14 Uhr beginnt das erste Einzelmatch, gespielt wird im Hamburger Tennisstadion am Rothenbaum. Das deutsche Team bilden auch heute Oscar Otte, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Tim Pütz und Kevin Krawietz. Belgien hat folgendes Team für das Turnier nominiert: David Goffin, Zizou Bergs, Michael Geerts, Sander Gille und Joran Vliegen.

© getty Jan-Lennard Struff gewann sein Einzelmatch gegen Frankreich und legte damit das Fundament für den späteren Sieg.

Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Belgien heute live im TV und Livestream

Wer das Duell zwischen Deutschland und Belgien heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat zwei Möglichkeiten. ServusTV bietet die Matches live im frei empfangbaren Fernsehen an und liefert zudem paralell dazu noch einen kostenlosen Livestream bei ServusTV On.

Außerdem sind alle deutschen Partien, so auch die heutigen gegen Belgien, bei DAZN zu sehen. Dementsprechend ist der Streamingdienst für die Übertragung zuständig, diese beginnt kurz vor 14 Uhr, Chris Putz übernimmt auch heute die Rolle des Kommentatoren.

Neben Tennispektakeln überträgt das "Netflix des Sports" zahlreiche andere Sportarten. Vor allem im Fußball ist man mit Spielen der Champions League, Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A und Länderspielen sehr breit aufgestellt. Weiters werden auch zu den US-Sportarten, zu Handball, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen und noch mehr Sport-Highlights Livestreams angeboten.

Wer all dies schauen möchte, braucht ein Abonnement. Dieses ist mit einem Preis in Höhe von 29,99 Euro pro Monat versehen, das Jahresabo kostet 274,99 Euro jährlich.

Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Belgien heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Belgien heute im Liveticker

Außerdem werden alle drei Matches bei SPOX im Liveticker angeboten. Die Liveticker erscheinen dabei im Laufe des Tages auf der Website.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Davis Cup: Die Tabelle der Gruppe C nach der ersten Spielrunde