Davis Cup, Endrunde: Termine, Ort, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Gruppenphase beim Davis Cup ist vorbei, bis es mit der Endrunde weitergeht, dauert es jedoch noch ein wenig. Termine, Ort, Spielplan, Übertragung im TV und Livestream - hier bekommt Ihr die wichtigsten Infos zum Turnierabschluss geliefert.

Mit der Gruppenphase ist vor wenigen Tagen die erste Phase des Davis Cups zu Ende gegangen. Das deutsche Tennisteam um Jan-Lennard Struff, Oscar Otte und dem Doppelduo Kevin Krawietz/Tim Pütz hat dabei den Sprung in die Endrunde geschafft. In der Gruppe setzten sich die Deutschen gegen Frankreich, Belgien und Australien durch und beendeten diese auf Rang eins.

Davis Cup, Endrunde: Termine, Ort, Spielplan

Bis es weitergeht, dauert es jedoch noch ein wenig. Die Davis-Cup-Endrunde steigt nämlich erst Ende November. Es geht los mit der Viertelfinalrunde am 22. November, die bis zum 24. November andauert. Das Halbfinale folgt dann am 25. und am 26. November, das große Finale um den Davis Cup ist für den 27. November geplant. Alle K.o.-Spiele finden in Malaga, Spanien, statt.

© getty Jan-Lennard Struff gewann alle drei seiner Einzelmatches in der Gruppenphase.

Acht Teams sind noch im Rennen. Neben Deutschland haben es auch Italien, die USA, Kanada (Deutschlands Viertelfinalgegner), Spanien, Kroatien, die Niederlande und Australien in die Endrunde geschafft.

Am Modus wird sich nichts ändern. Auch in der Endrunde werden je zwei Einzel- und ein Doppelmatch gespielt. Für einen Matchsieg werden zwei gewonnene Sätze benötigt, wer insgesamt zwei Matches gewinnt, gewinnt auch das Duell.

Runde Datum Team 1 Team 2 Ort Viertelfinale 22. November Niederlande Australien Malaga, Spanien Viertelfinale 23. November Kroatien Spanien Malaga, Spanien Viertelfinale 24. November Deutschland Kanada Malaga, Spanien Viertelfinale 24. November Italien USA Malaga, Spanien Halbfinale 25. November Sieger Viertelfinale 1 Sieger Viertelfinale 2 Malaga, Spanien Halbfinale 26. November Sieger Viertelfinale 3 Sieger Viertelfinale 4 Malaga, Spanien Finale 27. November Halbfinale 1 Halbfinale 2 Malaga, Spanien

Davis Cup, Endrunde: Übertragung im TV und Livestream

Wie schon bei der Gruppenphase sind die richtigen Ansprechpartner, was die Übertragung der K.o.-Phase anbelangt, ServusTV und DAZN. Bei ServusTV werden die Duelle im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei ServusTV On gezeigt. DAZN bietet jedes Spiel im kostenpflichtigen Livestream an, der im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro kostet.

Mit dem Abo lassen sich bei DAZN außerdem auch eine Menge anderer Sportarten live verfolgen. Zu diesen gehören unter anderem Fußball (u.a. Champions League, Serie A, Bundesliga, Primera Division), Handball, Darts, MMA, Boxen, Motorsport, Radsport, Wintersport und Wrestling.

