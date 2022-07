Wimbledon live am Freitag: Halbfinale heute im TV, Livestream und Liveticker - Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Heute steht bei Wimbledon das Halbfinale im Einzel der Herren an. Wer kümmert sich um die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker? Was müsst Ihr zu den Matches, Ansetzungen und zum Zeitplan wissen? SPOX hat die Antworten.

Halbfinale in Wimbledon! Nachdem gestern die Damen an der Reihe waren, bestreiten am heutigen Freitag (8. Juli) die Herren das Halbfinale beim Grand-Slam-Turnier in London - jedoch nicht wie ursprünglich geplant. Rafael Nadal musste wegen einer Bauchmuskelverletzung aufgeben, weswegen sein eigentlicher Halbfinalgegner Nick Kyrgios kampflos ins Finale zieht. Dort trifft der Australier dann entweder auf den amtierenden Champion Novak Djokovic oder Cameron Norrie. Die beiden streiten heute um das letzte Finalticket.

Obwohl im Einzel der Damen keine Matches bestritten werden, heißt das nicht, dass keine Damenprofis heute antreten. Denn auch im Doppel der Damen wird heute nämlich das Halbfinale ausgetragen.

Wimbledon live am Freitag, Halbfinale: Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Nadals Verletzung hat einen großen Einfluss auf den heutigen Matchplan. So finden auf dem Centre Court nicht wie ursprünglich geplant zwei Einzelmatches statt, sondern eben nur eines, dafür kommen die beiden Doppelpartien der Damen dazu. Immerhin bleibt die Startzeit gleich: Um 14.30 Uhr trifft das Duo Lyudmyla Kichenok und Jelena Ostapenko auf Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova. Erst danach, frühestens um 15.30 Uhr, stehen sich Djokovic und Norrie gegenüber. Der Spieltag wird dann mit dem zweiten Doppel-Halbfinale, in dem Elise Mertens und Shuai Zhang auf Danielle Collins und Desirae Krawczyk treffen, beendet.

Centre Court

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 14.30 Uhr Lyudmyla Kichenok (UKR/4) & Jelena Ostapenko (LAT/4) Barbora Krejcikova (CZE/2) & Katerina Siniakova (CZE/2) Damen Doppel Halbfinale frühestens um 15.30 Uhr Novak Djokovic (SRB/1) Cameron Norrie (GBR/9) Herren Einzel Halbfinale frühestens um 17 Uhr Elise Mertens (BEL/1) & Shuai Zhang (CHN/1) Danielle Collins (USA) & Desirae Krawczyk (USA) Damen Doppel Halbfinale

© getty Titelverteidiger Novak Djokovic trifft im Halbfinale von Wimbledon auf den Briten Cameron Norrie.

Wimbledon live am Freitag, Übertragung: Halbfinale heute im TV und Livestream

An der Übertragung von Wimbledon hat sich im Laufe des Turnier nichts geändert. Auch heute, wenn sich die Spielerinnen und Spieler im Halbfinale gegenüberstehen, ist Sky der richtige Ansprechpartner. Während vor allem in der ersten Spielwoche mehrere Sender täglich für die Übertragung der Matches verwendet wurden, ist dies heute nicht der Fall.

Das Halbfinale wird auf dem Sender Sky Sport 1 (HD) übertragen. Und zwar nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream. Auch hierfür ist Sky zuständig, die Optionen, die Euch den Zugriff auf den Livestream von Sky ermöglichen, sind folgende: das SkyGo-Abonnement oder WOW.

Wimbledon live am Freitag, Übertragung: Halbfinale heute im Liveticker

SPOX darf bei so einem wichtigen Sporttag natürlich nicht fehlen. Wir bieten zu Djokovic vs. Norrie einen Liveticker an. So verpasst Ihr keinen relevanten Ballwechsel.

Hier geht es zum Liveticker das Halbfinals zwischen Novak Djokovic und Cameron Norrie.

Wimbledon 2022: Terminplan